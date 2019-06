Leipzig

Die Leipziger CDU hat sich mit einem offenen Brief an die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gewandt und für mehr Berücksichtigung der ostdeutschen Interessen plädiert. „Wir appellieren an Sie, diese Realitäten in Ihre politischen Schlussfolgerungen einfließen zu lassen“, heißt es dazu in dem vier Seiten langen Schreiben. Darin geht es vor allem um die Beziehungen zu Russland.

„Wir können nach der vergangenen Wahl nicht einfach so weitermachen wie bisher“, sagte Michael Weickert, Stadtratsmitglied auf Nachfrage von LVZ.de. Deswegen hätten sich die CDU-Vertreter auf Initiative von Justizminister Sebastian Gemkow und Finanzbürgermeister Torsten Bonew zu dem Schritt entschieden.

Zu den weiteren Unterzeichnern gehören auch die Stadträte Frank Tornau, Robert Clemen und Konrad Riedel, Uwe Albrecht, Thomas Feist, Holger Gasse und der scheidende Europaabgeordnete Hermann Winkler.

„Die Besonderheiten der ostdeutschen Interessen werden im Konrad-Adenauer-Haus nicht immer ausreichend berücksichtigt“, glaubt Weickert. Interne Anfragen und Hinweise zu verschiedenen Themen wie der Russlandpolitik habe es mehrfach gegeben – Antworten seien oft ausgeblieben.

Ziel des Briefs sei eine Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen der Leipziger CDU. Eine Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer habe es bisher noch nicht gegeben. Das aber erwarten die Unterzeichner, so Weickert.

