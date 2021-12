Russlanddeutsche in Leipzig: „Unter sich zu bleiben, ist nicht das Ziel“

Leipzig

Der Text über die zweitgrößte migrantische Gruppe in Leipzig ist nach Ansicht von Alina Goncharenko eigentlich gar kein Text über eine eigene Gemeinschaft oder eine Diaspora. „Niemand möchte Migrant sein, alle möchten als Teil der Gesellschaft gesehen werden“, sagt sie. Alina Goncharenko wurde in der Sowjetunion geboren, heute ist sie Leipziger Kinderbuchautorin und preisgekrönte Schlafliedschreiberin, Tanzlehrerin und Rammstein-Fan. Sie liebt Alexander Sergejewitsch Puschkin – und sie liebt Erich Kästner.

In Leipzig leben neben Alina Goncharenko 9921 Menschen mit russischem Migrationshintergrund. Damit sind sie nach den Bewohnerinnen und Bewohnern syrischer Herkunft die zweitgrößte migrantische Gruppe in der Messestadt. Sie leben vor allem in Mitte und im Zentrum-Südost, wie aus dem aktuellen Quartalsbericht des Amtes für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig hervorgeht. Russischsprachige Menschen in Deutschland sind in der Regel Russlanddeutsche oder postsowjetische Migranten, unter ihnen viele Jüdinnen und Juden.

„Ein russisches Kulturleben gibt es in Leipzig“

„Russische Menschen sind zu sehr verschiedenen Zeiten nach Leipzig gekommen“, erklärt Heiderose Heßke vom Referat Internationales der Stadt Leipzig. „Zudem ist Russland ja kein monolithisches Land.“ In Leipzig gebe es etwa die größte Gruppe von tartarischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland. „Seit Jahrhunderten haben sich diese vielfältigen Gruppen jedoch einen gemeinsamen Kulturrahmen geschaffen“, sagt Heiderose Heßke. „Ein russisches Kulturleben gibt es in Leipzig. Unbedingt gibt es das.“ Als Beispiele nennt Heiderose Heßke das Ariowitsch-Haus, das Begegnungszentrum jüdischer Kultur im Waldstraßenviertel. Mindestens ein Viertel der Veranstaltungen finden in russischer Sprache statt, schildert Anja Lippe, Sprecherin des Trägervereins. „Es ist bekannt, dass die jüdische Gesellschaft in Leipzig eigentlich aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion kommt, in denen die russische Sprache die Kommunikationssprache war.“

Wenn man Alina Goncharenko fragt, ob es eine russischsprachige Gemeinschaft, eine Gruppe, die sich untereinander kennt, in Leipzig gibt, ist sie unsicher. „Ich glaube, die meisten kommen nicht aufgrund der Sprache zusammen, sondern aufgrund gleicher Interessen“, sagt sie. Etwa in ihrer Tanzschule „Joker“, die seit 2005 nationale und internationale Erfolge feiert. Kinder und Jugendliche aus mehr als 19 Nationen trainieren bei ihr, erzählt Alina Goncharenko. Sie selbst choreographiert die Tänze.

„Integration sucht nach Gemeinsamkeiten, Nationalismus nach Unterschieden“

Alina Goncharenkos Einsatz für andere Migrantinnen und Migranten zeigt ihre Sensibilität für das Thema, die aus einem eigenen Erlebnis herrührt – dem Ankommen, dem Erstmal-Fremd-Sein. 1974 wird die Tänzerin in der heutigen Ukraine geboren, 2001 kommt sie mit ihrer Mutter nach Deutschland. Mit „Joker“ gewinnt sie viele Jahre später den Sächsischen Integrationspreis, ihre Auszeichnungen füllen Bilderrahmen und Ordner. Im Trainingsraum reihen sich Pokale auf den Regalen. „Integration sucht nach Gemeinsamkeiten, Nationalismus nach Unterschieden“, sagt sie. Über den Sport funktioniere Eingliederung besonders gut, denn wer die Landessprache nicht beherrscht, der kann sich dort trotzdem schnell zugehörig fühlen, findet die 47-Jährige.

Kinderbuchautorin Alina Goncharenko in ihrer Tanzschule „Joker“. In der Hand hält sie ihr zweisprachiges, russisch-deutsches Kinderbuch mit Schlafliedern. Quelle: André Kempner

„Gut integriert und unauffällig“

Wie andere migrantische Gruppen sehen sich auch die Russlanddeutschen mit bestimmten Klischee konfrontiert. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung gelten sie in der Gesellschaft als „gut integriert und unauffällig“. Wirtschaftlich entspreche die Einkommensverteilung in etwa der der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Kulturelle Zugehörigkeit finde vor allem durch die Sprache statt. Oder durch regionale Besonderheiten wie Gerichte. Spezielle Geschäfte gibt es eher selten. Was heute als russischer Supermarkt gilt, verkauft oft keine explizit russischen Spezialitäten, sondern oft ganz klassische Supermarktsortimente – etwa der sogenannte Russen-Aldi Mere, der in Leipzig für Schlagzeilen sorgte.

Zur Identifikation mit Russland oder dem russischen Staat unter postsowjetischen Migrantinnen und Migranten gibt es keine belastbaren Daten. „Russen versuchen sehr, sich zu integrieren“, ist Alina Goncharenko überzeugt. „Unter sich zu bleiben, ist nicht das Ziel. Wir sehen uns untereinander nicht als ethnische Gemeinschaft.“

Ähnliches erzählt der Priester der russisch-orthodoxen Gedächtniskirche am Friedenspark, Alexei Tomjuk. „Eine Gesellschaft für sich gibt es unter Russen nicht“, betont der Geistliche. Den Grund sieht er historisch bedingt. Im 20. Jahrhundert, zu Sowjetzeiten, habe man in Russland das gemeinschaftliche Gefühl und Leben, zum Beispiel in Vereinen, verlernt. „Ein ,Unter-Uns‘ gab es damals nicht“, sagt er. Anja Lippe vom Ariowitsch-Haus erlebt hingegen eine starke Zusammengehörigkeit: „Ich glaube, es ist normal, dass die Menschen die aus einem Ursprungsland kommen, Kontakt zueinander suchen, Freundschaften knüpfen und Erfahrungen austauschen.“

„Kirche ist geistiger Ort, nicht Gemeinschaft“

Wie Alina Goncharenko und das Ariowitsch-Haus ist auch Alexei Tomjuk ein Anker für Ankommende und Dagebliebene, die Russisch sprechen. Seit 1994 ist er in Leipzig, die Gottesdienste werden auf Altrussisch gehalten. Er scheut sich, seine Kirche als einen Ort russischen Lebens in Leipzig zu bezeichnen. „Kirche ist geistiger Ort, nicht Gemeinschaft“, betont er. Im Jahr 2018 wurde die aufwendig restaurierte Gedächtniskirche wieder eingeweiht, dafür seien auch viel Geld aus Moskau geflossen, erzählt Gabriele Goldfuß, die das Referat Internationales leitet. „Das hat uns sehr verbunden“, sagt sie. Diese Verbundenheit gibt es schon lange. Das russische Konsulat in Leipzig richtete Katharina die Große bereits 1783 ein, es ist das älteste ausländische Konsulat in Leipzig. In Moskau gibt es bis heute ein Kaufhaus namens „Leipzig“, in dem DDR-Produkte verkauft wurden, die es in der Sowjetunion sonst nicht gab, wie Rathaus-Mitarbeiterin Heiderose Heßke erzählt.

Seit 27 Jahren in Leipzig zuhause: Priester Alexei Tomjuk in der Russische Gedächtniskirche. Quelle: André Kempner

Immer deutlicher wird, dass es viele verschiedene Gefühle der Zugehörigkeit gibt. „Ich gehöre zu Russland“, sagt Priester Tomjuk. Seine erste Heimat sei Sankt Petersburg, Leipzig die zweite. Wie Alina Goncharenko in ihrer Tanzschule vereinigt er unter dem Dach der Kirche viele verschiedene Nationen, die Zuflucht suchen; in diesem Fall geistlich-geistige Zuflucht. Viele suchten ihn als Beistand auf, so Tomjuk. „Seelsorge ist nicht so divers wie die, die sie suchen“, findet er. „Im Orthodoxen gibt es einige wenige Grundsätze, zum Beispiel das Buße-Tun.“ Das verstehe man in jeglicher Sprache, sagt der Geistliche lächelnd. „Das Gespräch ist im Russisch-Orthodoxen ohnehin nicht so wichtig.“

Die ukrainische Staatsbürgerschaft abgelegt

Seit einigen Jahren ist Alina Goncharenko deutsche Staatsbürgerin, ihre ukrainische Staatsbürgerschaft hat sie abgelegt. „Schwer ist mir das nicht gefallen“, erzählt sie. Sie sei schon länger nicht mehr einverstanden gewesen mit den politischen Ereignissen in ihrem Herkunftsland, nicht einverstanden mit dem Rechtsruck.

Die Partnerschaft zwischen Leipzig und Moskau, vor allem aber die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Kiew blickt auf bewegte Zeiten zurück. Trotz vieler Systembrüche finden Gabriele Goldfuß und Heiderose Heßke vom Referat Internationales die Zusammenarbeit zwischen der Messestadt und den postsowjetischen Ländern und Städten bis heute bemerkenswert. „Die nationalstaatliche Ebene ist das eine, aber wir als Stadt sehen uns eher als Anwälte der Bürger“, betont Gabriele Goldfuß. „Wir wollen ohne Reibungsverluste Russland-Themen im Sinne urbaner Diplomatie weiter vorantreiben.“

Von Theresa Moosmann