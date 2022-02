Leipzig/Dresden

Über Nacht ist Krieg in Europa ausgebrochen: Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstagmorgen die Ukraine angegriffen. Nach ersten Raketenangriffen sind auch russische Bodentruppen in das Land einmarschiert. Es gab größere Explosionen – auch in Leipzigs Partnerstadt Kiew. Erstmals stehen sich russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt direkt gegenüber.

Weltweit herrscht Entsetzen und Sorge über die Folgen der militärischen Eskalation, auch in Sachsen, wo die Verbindungen zu Russland, aber auch zur Ukraine seit vielen Jahrzehnten besonders intensiv sind. Mehrere Demos sind am Donnerstag in Leipzig geplant. LVZ.de berichtet im Liveblog über die Reaktionen auf den Krieg und die Folgen in Leipzig und Sachsen.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

Linke plant Kundgebung am Hauptbahnhof Der Leipziger Linken-Stadtrat und Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann verurteilt den russischen Angriff „als schweren Bruch des Völkerrechts". Er sei wie die gesamte Linke davon überzeugt, dass militärische Operationen letztlich nur Verlierer kennen. Pellmann, der zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Marco Böhme auf dem Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof ab 15.30 Uhr zu einer Kundgebung aufgerufen. "Wir sorgen uns um die Zivilbevölkerung in der Ukraine und vor allem um die Menschen in unserer Partnerstadt Kiew. Von ganzem Herzen gilt ihnen unsere volle Solidarität", sagte Pellmann. "Die Stadt Leipzig sollte sich angesichts der Lage auf verschiedene humanitäre Unterstützungsaktionen für die Kiewerinnen und Kiewer vorbereiten und im erforderlichen Fall auch vor kriegerischen Handlungen Fliehenden unkompliziert Schutz und Aufnahme gewähren.“

Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat sich am Morgen erschüttert über das Vorgehen Russlands geäußert. „Stoppt diesen Krieg. Sofort“, schrieb der OBM in einem Statement bei Facebook. „Fassungslos, bestürzt und in tiefer Sorge“ blicke er auf die aktuelle Situation in der Ukraine. „Meine Gedanken sind bei den Menschen, die jetzt in unfassbarer Angst aufgewacht sind. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Überfall mitten in Europa im Jahr 2022 möglich sein könnte“, so Jung.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den russischen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag hat den russischen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag scharf verurteilt. „Das ist heute ein sehr schwarzer Tag für Europa“, wurde Kretschmer in einer gemeinsamen Mitteilung mit seinen beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig (SPD) zitiert. Bislang hatte Kretschmer sich nicht zum Ukraine-Konflikt geäußert, er befindet sich nach LVZ-Informationen im Urlaub. Seine Aussagen im Wortlaut: https://twitter.com/MPKretschmer/status/1496792197265600512

Beobachterinnen und Beobachter hatten seit Tagen eine russische Invasion in die Ukraine erwartet. In der Nacht zu Donnerstag machte der russische Präsident Putin den Militäreinsatz in der Ostukraine ernst und startete einen Militärangriff. Der Kremlchef will damit die Menschen in den Regionen Donezk und Luhansk „schützen“ – Kiew spricht hingegen von einem Angriffskrieg. (Mehr zur aktuellen Lage in der Ukraeine im Liveblog auf RND.de)

Zur Ankündigung der „Sondermilitäroperation“ in der Ostukraine sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste.“

Von LVZ