Als im Vorjahr an zwei Leipziger Grundschulen Bäume mit der Rußrindenkrankheit festgestellt wurden, konnte alles gar nicht schnell genug gehen. Die schwarzen, toten Bäume wurden mit dem Hinweis auf eine Gesundheitsgefahr für Kinder umgehend gefällt, Sonderkontrollen an den anderen Einrichtungen angekündigt.

In einem Gohliser Park: Links ein gesunder Stamm, rechts ein totkranker. Quelle: Jörg ter Vehn

Inzwischen ist die Baumkrankheit allerorten anzutreffen. Im Auwald, am Cospudener See, im Clara-Zetkin-Park – erst im Frühjahr mussten die Stadtförster Hunderte tote Bäume aus dem Rosental entfernen, die auf die Wege zu fallen drohten. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer sei laufend im öffentlichen Grün und in den Parkanlagen unterwegs und führe Baumkontrollen durch, um die Verkehrssicherheit für die Parkbesucher zu gewährleisten, erklärt die Stadt.

Im Park den Sporen ausgesetzt

Überall aber offenbar nicht. Leserin Judith Gromeyer berichtete von dem kleinen Park an der Ludwig-Beck-Straße in Gohlis. Dort stünden noch tote Bäume. „Die Stadt Leipzig reagiert überhaupt nicht. Die Bäume sahen letztes Jahr schon krank aus, wurden aber nicht gefällt. Hier ist gleich ein Spielplatz und eine Hundewiese, also sehr viele Menschen sind dann diesen Sporen des Pilzes ausgesetzt“, schrieb sie besorgt. Die LVZ hakte nach, die Stadt versprach, umgehend dem Hinweis nachzugehen.

Nicht als Brennholz verwenden

Nicht alle toten Bäume kommen weg – obwohl die Pilzsporen bei intensivem Kontakt auch allergische Reaktionen beim Menschen auslösen können, die bis zur Entzündung der Lungenbläschen führen, wie die Stadt bestätigt. Daher sollten abgestorbene Bergahorne auch nicht als Brennholz verwendet werden, „denn das Zerkleinern setzt große Mengen der Pilzsporen frei“, heißt es. Allerdings sei bisher in Deutschland kein solcher Fall einer Infektion beim Menschen bekannt.

Im Wald geringe Gefahr

Im Wald etwa bleiben befallene Bäume unberührt. Die Stadt schätzt die Gefahr, die von ihnen ausgeht, als „sehr gering“ ein. Das sei so auch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Auch in extensiv genutzten Bereichen von Parks und Grünanlagen könne das Holz dem natürlichen Kreislauf überlassen werden, findet das Fachamt. Nur wenn befallenes Holz nicht vor Ort bleiben könne, werde es aus Parks und Grünanlagen unter Einhaltung der gängigen Sicherheitshinweise abtransportiert.

Entsorgung nur in Schutzkleidung

Der Aufwand dafür sind immens. So wird bei trockenem Wetter empfohlen, die Bäume mit Wasser zu besprühen, um ein Ausbreiten der Sporen zu verhindern. „Ansonsten muss das Personal spezielle Schutzkleidung, vor allem Atemschutz tragen“, erklärt das Fachamt. Und: Das Holz der gefällten Bäume sei während des Transportes abzudecken.

Bei befallenen Bäumen auf privaten Grundstücken rät die Verwaltung denn auch, sich für die Entsorgung an eine Fachfirma des Garten- und Landschaftsbaus zu wenden, keinesfalls selber trockenes Holz zu häckseln.

