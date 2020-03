Hunderte Bäume tot – ein Pilz wütet im Rosental

Leipzig

„Es macht keinen Spaß mehr.“ Förster Martin Opitz und sein Kollege Matthias Rüde kontrollieren im Rosental entlang der Wege die Bäume. Sie schauen kritisch in die Baumspitzen und vor allem auf Veränderungen der Rinde. „Da, schon wieder einer“, sagt Opitz nahe dem Spielplatz am Louise-Otto-Peters-Platz. „Den haben wir vor zwei Wochen noch nicht gesehen“, erklärt er und zeigt auf einen mannsdicken Baum, unter dessen Rinde nun schwarze Flecken sichtbar werden. Opitz und Rüde markieren den Stamm. Er soll in den nächsten Tagen umgelegt werden – wie über 400 weitere, die sie in der vorigen Woche bereits fanden. Und die mehr als 250, die im Vorjahr bereits auffielen und teils erst in diesem Jahr entfernt wurden.

Typischer Befall: Unter der Rinde werden schwarze Flecken des Pilzes sichtbar, die Rinde platzt ab. Quelle: Kempner

„Das Rosental ist besonders stark betroffen von der Rußrindenkrankheit“, erklärt Forstmann Opitz. Der Pilz, der seine schwarzen Sporen über den Wind verteilt, ist zwar in Deutschland seit 2006 bekannt, hat sich in den Leipziger Wäldern erst seit gut zwei Jahren begünstigt durch Trockenheit und Hitze stark vermehrt. „Befallen sind bei uns ausschließlich Ahorne“, weiß Opitz. Im Rosental seien es überwiegend die Bergahorne. Das Schlimme: „Wir haben beobachtet, dass manche Bäume binnen 14 Tagen absterben“, erklärt Opitz.

Weil das Holz sofort von der Weißfäule befallen und ebenfalls binnen kurzer Zeit brüchig wird, sei sofortiges Handeln zumindest an den Wegen nötig. „Im Wald selbst lassen wir die ,Leichenfinger’ stehen, sonst müssten wir hier einige tausend Bäume fällen“, erklärt der studierte Waidmann.

Nach dem Pilz kommt die Weißfäule: Das Holz wird extrem schnell brüchig und instabil. Quelle: Kempner

Neben dem Rosental seien besonders das Stötteritzer Wäldchen, der Fockeberg, die Wäldchen am Cospudener See sowie die Ahorne in den städtischen Parkanlagen wie etwa im Johannispark, dem Schönauer Park aber auch auf dem Südfriedhof betroffen. „Im Rosental kommt noch erschwerend hinzu, dass wir hier auch einigen Windbruch nach den letzten Stürmen hatten“, erklärt Opitz.

Ein Mittel gegen die Baumkrankheit gebe es bislang nicht. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als betroffene Bäume zumindest entlang der Wege schnell umzulegen“, sagt Opitz. Das Holz bleibe dann im Wald liegen. Forscher hoffen, dass bei normaler Feuchtigkeit und Temperaturen der Rußrindenbefall wieder auf ein Normalmaß zurückgeht.

Baumkontrolle im Rosental in Leipzig: Die Förster Matthias Rüde und Martin Opitz (von links) bei einem ihrer Kontrollgänge. Quelle: Kempner

Die Krankheit Der Pilz Cryptostroma corticale verursacht die Rußrindenkrankheit. Bäume, die durch lange Trockenheit und Hitze gestresst sind, sind empfänglicher für eine Infektion. Anfänglich zeigen sich häufig erst kleine schwarze Flecken wie Pocken in der Rinde, längliche aufgerissene Stellen und Schleimfluss am Stamm folgen. Die Krankheit wird in Deutschland seit 2006 beobachtet, eine Heilung gibt es nicht.

Aber bislang wütet der Pilz schlimmer denn je. Wegen der rasanten Verbreitung haben Opitz und sein Kollege inzwischen die Taktung ihrer Kontrollen verkürzt. „Normalerweise prüfen wir einmal im Jahr entlang der Wege die Bäume. Jetzt sind wir schon das dritte Mal hier und finden immer noch neue Befallene“, seufzt Opitz. „Hier den Totengräber zu spielen, das macht keinen Spaß.“

