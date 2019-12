Leipzig

Schreckmoment für Bahnreisende in Leipzig: In der Nacht zum Mittwoch gegen 0.30 Uhr sind am Güterbahnhof im Stadtteil Engelsdorf eine S-Bahn und ein Güterzug zusammengestoßen. Zum Zeitpunkt des Unfalls, der sich konkret am Haltepunkt Leipzig-Paunsdorf ereignete, seien in der Bahn 20 Fahrgäste gewesen, sagte Bundespolizei-Sprecher Jens Damrau auf LVZ-Anfrage. „Fünf von ihnen wurden verletzt.“ Sie seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Die Verletzungen hätten sich als nicht schwerwiegend herausgestellt. Die anderen Reisenden wurden mit einem Ersatzbus weitertransportiert.

Ermittlungen vor Ort

Die betroffene S-Bahn-Strecke zwischen Leipzig und Wurzen sei aktuell noch gesperrt, so Damrau. Erst wenn die Bundespolizei die Ermittlungen zur Unfallursache abgeschlossen habe, werde mit den Bergungsarbeiten begonnen. Noch bis gegen 12 Uhr sei mit Behinderungen zu rechnen. Ohne Einschränkungen rolle der Verkehr auf den Routen nach Chemnitz, Dresden und Geithain.

Wie hoch der entstandene Schaden an den Zügen ist, könne noch nicht beziffert werden, so der Behördensprecher. Nach einer ersten Meldung der Bundespolizei stießen der Zug und die S-Bahn seitlich zusammen. Bilder von der Unfallstelle deuten eher darauf hin, dass die Kollision frontal erfolgt sein könnte.

Von F. D.