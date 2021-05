Leipzig

Riesige Stelen mit runden Dächern sollen im Eingangsbereich für Schatten und trockene Füße sorgen. Es ist an eine gastronomische Einrichtung gedacht, an Wasserspiele sowie Grünflächen mit Sitzgelegenheiten. Der neben Dresden zweite Sitz der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig soll ein echter Hingucker werden. „Und zur Hälfte für die Öffentlichkeit zugänglich sein“, verspricht die SAB-Vorsitzende Katrin Leonhardt. Anfang Juli dieses Jahres will die Förderbank ihren Neubau beziehen. Die offizielle Einweihung ist im Herbst geplant.

Rund 400 Mitarbeiter wechseln von Dresden nach Leipzig

Vorerst werden 200 der über 1200 Mitarbeiter nach Leipzig wechseln. 400 sollen es einmal sein. Der Umzug geht auf das vom sächsischen Landtag beschlossene Standortgesetz zurück. Leipzig bekommt die Aufbaubank und verliert im Gegenzug den Landesrechnungshof an das mittelsächsische Döbeln. Mit dem Umzug werde man in der Region in und um Leipzig stärker präsent sein.

Hingucker vor dem Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig: 156 Säulen, zum Teil mit runden Vordächern. Quelle: Werner Hutmacher

Der Bau ist nach einem Entwurf des Londoner Architekturbüros ACME auf dem ehemaligen Robotron-Areal an der Gerberstraße zwischen Hauptbahnhof und Zoo umgesetzt worden. Im Jahr 2013 wurde das ehemalige Robotron-Gebäude abgerissen. Baubeginn war 2015. ACME zeichnet für zahlreiche aufsehenerregende Bauten verantwortlich, darunter das Fendi-Hotel in Dubai, das Eastland Town Centre im australischen Melbourne, die Europacity in Berlin oder den Stratford Pavilion in der britischen Hauptstadt London.

Wandreliefs aus dem Robotron-Gebäude wurden integriert

Man beziehe nicht einfach nur einen Bürokomplex. „Das Gebäude hat viele städtebauliche Aspekte“, sagte die 54-jährige Leonhardt und sprach von einem architektonischen Bezug zu Löhrs Carré in unmittelbarer Nachbarschaft. Hingucker werden die insgesamt 251 Säulen im und vor dem Gebäude sein. Diese seien bereits aufgestellt worden. 132 davon sind mit sogenannten Canopys versehen, also einem runden Vordach oder auch Baldachin.

Stolz sei man darauf, drei Wandreliefs eines Künstler-Trios rund um den Maler Arno Rink (1940–2017) im Foyer integrieren zu können. Die Gipsreliefs waren früher im Robotron-Gebäude zu sehen und werden restauriert.

Waren ursprünglich 110 Millionen Euro für den Leipziger Bau der Bank vorgesehen, belaufen sich die Kosten laut Leonhardt auf nunmehr 165 Millionen Euro. Nach früheren Angaben ist die Verteuerung auf steigende Preise in der Baubranche zurückzuführen und auf Probleme mit dem Baugrund. So seien die Quarzitschichten auf dem Areal mächtiger als gedacht. Ebenso trat mehr Grundwasser auf als erwartet.

Von Andreas Dunte