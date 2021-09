SAB eröffnet Leipzigs teuersten Neubau der letzten Jahre

Leipzig

Wer eine Liste mit den 100 wichtigsten Personen aus Politik und Wirtschaft im Raum Leipzig erstellen will, hätte am Donnerstag leichtes Spiel gehabt. Von der Uni-Rektorin bis zum Messe-Chef fehlte niemand in der Gerberstraße 5, wo die Sächsische Aufbaubank (SAB) ihren neuen Sitz eröffnete. Es ist der teuerste Neubau in Leipzig seit mindestens zehn Jahren.

Auch Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und fünf Mitglieder der aktuellen Landesregierung nahmen in den grünen Sesseln eines zwölf Meter hohen Konferenzsaals Platz. Einer aus ihrer Riege – nämlich Hartmuth Vorjohann (CDU) – war dann der Erste, der bei den festlichen Reden auf die Kostensteigerung bei dem fünf Jahre währenden Bau zu sprechen kam. Bekanntlich ging es (wegen Firmeninsolvenzen und sumpfigem Untergrund) von ursprünglich geplanten 110 auf am Ende fast 165 Millionen Euro hinauf. Rein rechnerisch sind das 330.000 Euro für jeden der 500 Arbeitsplätze, welche die Förderbank an diesem Ort schaffen will.

Gratwanderung für den Finanzminister

Für ihn als Finanzminister sei es „auch eine Gratwanderung, hier zu stehen“, bekannte Vorjohann. „Doch meine Mitarbeiter haben gesagt: Halte Dich ans Manuskript, dann kann nichts schief gehen.“ Falls jemand vermute, der neue Baustandard für die sächsische Verwaltung sehe so großartig aus wie das von über 250 Betonsäulen gerahmte Ensemble in der Leipziger Nordvorstadt, dann müsse er von Amtswegen enttäuschen. „Doch für die SAB könnten die Startbedingungen hier an der Gerberstraße nicht besser sein.“

Zwölf Meter hoch ist der Auditorium genannte Konferenzsaal mit 200 Plätzen. Die Stuhlreihen wurden über die Ausfahrt einer Tiefgarage angeordnet. Quelle: Andre Kempner

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) lobte die ungewöhnliche Architektur des Säulengartens und den Umstand, dass über die Hälfte des früheren Robotron-Areals nun als öffentlicher Platz mit einem begehbaren Brunnen und vier Pflanzinseln gestaltet wurde. „Ihr habt’s hier richtig krachen lassen, aber das passt zu uns und passt zu Leipzig“, sagte er. Anders als normale Bürozweckbauten verspreche der neue SAB-Sitz Erlebnisse und Emotionen an jenem Ort, wo Kaufmann Eberhard Heinrich Löhr im 18. Jahrhundert einen der ersten deutschen Bürgergarten zum Lustwandeln anlegen ließ. Er sei sich sicher, dass der Platz nicht nur als Abkürzung zwischen Hauptbahnhof und Zoo gut angenommen werde, sondern ebenso im Alltag und bei Veranstaltungen, so Jung.

Kurzer Weg vom Bahnhof zum Zoo

Außer auf einem Teilstück an der Packhofstraße war der neue Platz namens „SAB-Forum“ am Donnerstag erstmals für alle Welt zugänglich. Der Durchgang in Richtung Zoo befindet sich an der Ecke Nordstraße/Keilstraße – zwischen den beiden fünfgeschossigen Bankgebäuden. Die erst 2020 ins Amt gekommene Vorstandschefin Katrin Leonhardt kündigte an, dass am 16. Oktober ein Tag der offenen Tür stattfindet. Dann können sich alle Interessenten bei Führungen in den Gebäuden umsehen.

Zu viel Beton, aber zu wenig Natur – so kritisieren Leipzigs Grüne die Gestaltung des öffentlichen Säulengartens neben der Förderbank. Quelle: Andre Kempner

Aktuell zählt der Standort 230 Beschäftigte, sagte Leonhardt. „Wir wollen das im nächsten Jahr auf über 400 aufstocken.“ Dresden mit derzeit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleibe auch künftig wichtig. Der neue Sitz in Leipzig verdeutliche, wofür die SAB stehe: Er sei transparent und ökologisch besonders nachhaltig. Mit dem Säulengarten unterstreiche er, dass die Bank den Bürgern dienen will. In Sachen Ökologie kam aber sogleich Kritik. Im öffentlichen Säulengarten sei ein viel zu großer Bereich zubetoniert, monierte Grünen-Stadtrat Tobias Peter: „Der Freistaat pflastert eine riesige Fläche im Herzen unserer Stadt zu und konterkariert damit die städtischen Umwelt- und Klimaziele.“

