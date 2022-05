Leipzig

Die bundesweite „Woche für das Leben“ findet an diesem Sonnabend ihren Abschluss. Wie berichtet, ging es bei der Gemeinschaftsaktion von katholischer und evangelischer Kirche in diesem Jahr um das Thema Demenz – auch beim Eröffnungsgottesdienst in der Leipziger Nikolaikirche und anschließenden Veranstaltungen.

Offenbar keine Fortschritte gibt es jedoch bei einem wichtigen Projekt für betroffene Patienten und deren Angehörige in Leipzig. Wie das Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt auf LVZ-Anfrage mitteilte, sei „nach wie vor ungeklärt“, ob und wann im Stadtgebiet ein Demenzdorf entstehen kann.

Projekt galt 2019 als vordringlich

Schon vor einem halben Jahr hatte die LVZ über Rückschläge bei dem Vorhaben berichtet. Dabei gehörte es zu den 30 Vorhaben, die Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im September 2019 dem damals neu gewählten Stadtrat als vordringliches Arbeitsprogramm der Verwaltung für die nächste Zeit vorgelegt hatte. „Wir haben immer mehr Ältere und Hochbetagte. Deshalb müssen wir uns mit Themen wie Demenz beschäftigen, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“, sagte Jung damals.

Die Städtischen Altenpflegeheime (SAH) erhielten den Auftrag, bis 2022 ein konkretes Bau- und Finanzierungskonzept für eine kleinteilige Wohnanlage mit Dorfcharakter zu erstellen. Die Kapazität sollte bei mindestens 100 Plätzen in kleinen Doppelhäusern liegen. Bald konnten sich die SAH dafür ein Baugrundstück in der Erla-Siedlung reservieren.

Nach Diskussionen verschoben

Im November 2021 informierte SAH-Geschäftsführer Stefan Eckner auf Anfrage, dass das Vorhaben nach umfangreichen Diskussionen erstmal „verschoben“ worden sei. Bei den aktuellen Bau- und Materialpreisen einerseits sowie den gültigen Pflegesätzen andererseits lasse sich solch ein innovatives Konzept nicht wirtschaftlich finanzieren, bedauerte er.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie der Stand der Dinge aktuell aussieht, dazu wollte sich das Sozialdezernat nicht äußern. „Eine Klärung soll im Laufe des Jahres 2022 stattfinden“, hieß es dort lediglich.

Von Jens Rometsch