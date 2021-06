Leipzig

Schon Wahlkampf in Sachsen? Nein, macht Norbert Walter-Borjans klar. Ihm sei immer an einem intensiven Austausch mit den Mitgliedern der SPD gelegen und er sei wieder mal gern in Leipzig und in der Region, sagt der SPD-Chef beim Gespräch am Dienstag in einem Leipziger Café. Die Location im Stadtteil Plagwitz passt ganz gut, hat doch Norbert Walter-Borjans am Sonntag beim SPD-Ostkonvent in Halle gerade den vielbeachteten Satz gesagt, dass der Osten auch mal einen Vorsprung herausarbeiten müsse. Hier, in Plagwitz, ist der Osten zumindest in puncto Urbanität und Szene ganz vorn und ganz trendy. „Der Besuch in Sachsen und in Leipzig ist ein Zeichen dafür, dass mein Interesse sich nicht nur auf heiße Wahlkampfzeiten beschränkt.“ sagt der Parteichef, der quasi auch innerfamiliär den Freistaat bestens kennt. Seine Lebensgefährtin stammt aus dem Erzgebirge. „Auch deshalb ist mir Sachsen an Herz gewachsen.“

Vom „Fehlstart 1990“ in Sachsen nie erholt

Natürlich würde er für die SPD-Bundespartei den Freistaat auch gern politisch mehr zur Herzenssache machen. Doch trotz Aufschwungs im Freistaat in den letzten 30 Jahren: Die SPD profitiert kaum, die Werte sind im Keller. Wäre jetzt Landtagswahl müssten sie um den Wiedereinzug bangen. Walter-Borjans kennt den Grund, warum es die SPD in Sachsen nicht auf die Beine kommt. Er nennt es den „Fehlstart 1990“, in Anspielung auf den Wahlkampf der ersten SPD-Spitzenkandidatin Anke Fuchs, die bei der Landtagswahl 1990 „leider vor Ort zu wenig präsent“ gegen den CDU-Bewerber Kurt Biedenkopf („ein schon ansässiger Professor“) gewesen sei. Die CDU-Ära begann in Sachsen, die SPD will die Hypothek endlich loswerden. „Gerade Parteichef Martin Dulig aktuell einen Top-Job macht“, sagt Walter-Borjahns.

„Nicht nur auf Koalitionen schauen“

Und wie kommt die SPD nun raus aus dem Tal? Eine Antwort, die auch Sachsens Spitzenkandidaten Holger Mann interessiert. Der Leipziger Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsexperte begleitet Walter-Borjans auf seiner kleinen Tour de Saxe mit Stationen in Pegau, im Kindermuseum Unikatum Leipzig und im Co-Working-Space in der Spinnerei. „Vor allem sollten wir nicht auf Koalitionen schauen, sondern klarmachen, wofür wir stehen“, sagt er. Und das sei gerade in Sachsen und im gesamten Osten die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die von der SPD auf Bundesebene mitgestellten Weichen würden auch Sachsen viel helfen. Mindestlohn, Kurzarbeitergeld, Grundrente und Strukturfördermaßnahmen im Rahmen des Kohlekompromisses.

Über 11 Prozent in Sachsen-Anhalt wären Erfolg

Perspektivisch, so der SPD-Chef weiter, muss es vor allem um die „überfällige Angleichung der Löhne in Ost und West gehen“. Der Unterschied sei einfach „eine Beleidigung und Demotivation“. Wirtschaftlich gebe es doch die größten Erfolge wenn Löhne und Gehälter stimmen, sagt er mit Verweis auf den weltweiten Uhren-Primus Glashütte und die Rotkäppchen-Kelterei in Freyburg/Unstrut. Wobei er beim Sekt-Produzenten in Sachsen-Anhalt dann doch im Wahlkampf-Modus ist. Am Abend, sagt er, habe er noch einen Auftritt in Halle. Mit Blick auf die Landtagswahlen am Sonntag, was wäre für ihn ein SPD-Erfolg in Sachsen-Anhalt? „Es wäre schön, wenn wir über das Ergebnis von 2016 kommen.“ Damals holte die SPD elf Prozent, die letzte Umfrage sah sie bei zehn Prozent.

Von André Böhmer