SPD-Kandidat Burkhard Jung im Porträt: „Ich stehe mit Leib und Seele für Leipzig“

Fürs 365-Euro-Ticket wirbt er im Pullover, für neue Schulen im Jackett. Ob hemdsärmlig oder im feinen Zwirn: Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) ist redegewandt und charmant, vertritt Leipzig auch auf internationalem Parkett sicher. Schon seit 2006 Rathauschef, will der gebürtige Siegener, der seit 1991 in Leipzig lebt, es noch einmal wissen und strebt eine dritte Amtszeit ein.

Stets klare Kante gegen Hass und Gewalt

Das sah im Vorjahr noch etwas anders aus. Weil Jung stets klare Kante gegen Hass und Gewalt zeigt, musste er Anfeindungen aushalten und bekam sogar Morddrohungen. Deshalb hat er sich um den Job als Präsident beim Ostdeutschen Sparkassenverbund beworben. Das brachte ihm viel Kritik ein, er hat aber auch daraus gelernt, wie er inzwischen selbst sagt. „Ich stehe mit Leib und Seele für Leipzig“, betont der 61-Jährige, der noch viel zu Ende bringen möchte.

In seiner Amtszeit hat Leipzig sich positiv entwickelt. Die Arbeitslosenquote sank von 16,9 Prozent im Jahr 2006 auf 5,9 Prozent im Dezember 2019. Fast 100 000 Einwohner mehr zählt die Stadt inzwischen. Keine Stadt ist in den letzten Jahren wohl schneller gewachsen. Doch das bringt auch Probleme bei der Entwicklung der Infrastruktur mit sich „Denken wir nach vorn“ hat Jung, der in zweiter Ehe mit Ayleena verheiratet ist und mit ihr eine einjährige Tochter hat, als seinen Slogan auserkoren.

„Messen Sie mich an meinen Taten!“

Dabei will er den Leuten nicht mehr versprechen, als er bereits als Oberbürgermeister mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 sowie seinem Arbeitsprogramm 2023 vorgelegt hat. „Messen Sie mich an meinen Taten!“, betont Jung, der neben der kleinen Tochter vier erwachsene Kinder und drei Enkel hat. Zu ihnen gehört auch die Schauspielerin Alissa Jung.

Eines der großen Themen in der wachsenden Stadt ist der Verkehr. 10 000 Menschen mehr bedeuten 5000 zusätzliche Autos, sagt Jung als Faustformel. „Wir müssen deshalb heute an die Mobilität der Zukunft denken, damit wir morgen nicht im Stau stehen“, betont Jung. Verbote soll es mit ihm nicht geben – eher Angebote. Und zwar solche wie einen attraktiven Nahverkehr, der die Menschen dazu anregt, ihr Auto auch stehen zu lassen oder ganz darauf zu verzichten. Mehr als eine Milliarde Euro, so verspricht er, sollen bis 2030 in den Nahverkehr investiert werden. Jung, der seit Juni 2019 Präsident des Deutschen Städtetages ist, setzt auch auf eine Zukunftstechnologie: Bald werden die ersten wasserstoffangetriebenen Fahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs sein.

Cool-City-Plan und neue Schulen

Jung steht ebenfalls für einen Cool-City-Plan zu den Folgen des Klimawandels mit Frischluftschneisen, Freiräumen und neue Formen der Energiespeicherung. Auch Jahreszeitenkraftwerke hält er für machbar in Leipzig. Nach vorn denken sind für ihn auch zusätzliche Bildungsstätten. „Schulen sind mir als ehemaliger Schulleiter eine Herzensangelegenheit. Derzeit läuft das größte Schulbauprogramm in unserer Stadt, das es je gab. Wir werden 40 neue Schulen bis 2030 bauen und in die bestehenden systematisch weiter sanieren – modern, klimagerecht und zukunftsfähig.“

... werde ich nichts anderes versprechen als das, was ich als Oberbürgermeister bereits vorgelegt habe. Und ich werde nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Es gibt überhaupt keinen Grund, in den ersten Tagen in Aktionismus zu verfallen. Wir sind als dynamischste Stadt Deutschlands hervorragend unterwegs, haben uns die richtigen Ziele gesetzt und arbeiten weiter stringent daran, Leipzig zur lebenswer-testen Stadt Deutschlands zu gestalten. Der Kohleausstieg bis 2023, die nachhaltige Mobilität, die Modernisierung unserer Leipziger Verkehrsbetriebe und die Einführung des365-Euro-Jahrestickets, die Sicherung bezahlbaren Wohnens und der Bau von Sozialwohnungen, von neuen Schulen und Kitas, der Erhalt von Freiräumen und der Ausbau von Grünflächen – all das steht in unserem Programmen und wir arbeiten daran.

Von Mathias Orbeck