SPD Leipzig setzt für die Bundestagswahl auf Nadja Sthamer und Holger Mann

Leipzig

Für ein pandemie-konformes Parteitreffen ist die Tribüne vom Scheibenholz vor allem wegen seiner Großzügigkeit ideal: luftig, Abstand ermöglichend, überdacht. Und für die Wahlkreiskonferenz der Sozialdemokraten am Samstag schrie der Ort geradezu nach der Rennbahn-Metapher. Denn hier hat die SPD Leipzig ihre mutmaßlich besten Pferde für die Bundestagswahl bestimmt.

Die Kandidatur im Wahlkreis 153 von Nadja Sthamer stand dabei etwas weniger im Fokus – die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Leipzig-Südost holte sich mit 188 Ja- von 251 abgegebenen Stimmen die Zustimmung ab. Etwas spannender schien das Rennen zwischen Andreas Geisler und Holger Mann für den Wahlkreis 152. Zwei Typen, die unterschiedlicher nicht sein können. In seiner Bodenständigkeit ist Bäckermeister Geisler, Stadtrat und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Leipzig-Nordwest, das blanke Gegenteil vom glatteren, medienbewussten Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der SPD Leipzig, Holger Mann.

Letztlich keine Überraschung

Nach der Mitgliederversammlung zur Wahl der Delegierten zur Landeswahlkonferenz und dem Durchwinken von Nadja Sthamer also das Finale der Rivalen der Rennbahn. Holger Mann kam klar als Erster über die Linie. Von 252 abgegebenen Stimmen bekam er 166, was 66,4 Prozent gleichkommt. Der 42-Jährige wird also neben Sthamer bei der Bundestagswahl am 26. September Leipzig direkt vertreten. Letztlich keine Überraschung. Sein Konkurrent (31,6 Prozent, 79 Stimmen) wird das geahnt haben – schon lange vor Bekanntgabe des Ergebnisses hatte er das Scheibenholz verlassen.

Interessant noch zu wissen, wieso sich die Genossen auf die Galopprennbahn als Austragungsort geeinigt hatten, obwohl die Mitte Januar noch als ungeeignet galt – wegen der Kälte, der geringeren Belastbarkeit für ältere Mitglieder und eines schwierigen Signals: Durch ein Parteitreffen mit über 200 Menschen mitten in der Pandemie riskiert man den Vorwurf der Fahrlässigkeit. Zu den Kritikern hatte auch Geisler gehört. „Während wir Teamsport oder Biergärten verbieten, tut Politik so, als wäre sie unempfindlich gegen Corona. Das geht nicht.“ Noch ein Grund, frühzeitig nach Hause zu fahren.

Präsenzveranstaltung verteidigt

„Die aktuelle Inzidenz liegt deutlich unter der vom Januar“, begründet Irena Rudolph-Kokot, Vize-Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Leipzig, die Entscheidung. „Zudem wäre es ohne Präsenz bei weiteren Wahlgängen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen.“ Für jeden, der nur am Abstimmungsvorgang teilnehmen wollte, installierte die SPD vorher ein Zeitfenster; Orientierung über Ablauf und Stand der Dinge gab zudem ein Livestream.

Damit wurden Kontakte reduziert, das Votieren war in wenigen Minuten erledigt. In Abstimmung mit der AG 60+ wurde für die älteren, insbesondere gehbehinderten Genossinnen und Genossen die Teilnahme durch einen Shuttle zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Trabrennbahn-Tribüne ermöglicht.

Für die nächsten Wahlgänge im Frühling erhofft sich Rudolph-Kokot eine entspanntere Corona-Lage und damit leichtere Durchführung. Um im Rennbahn-Bild zu bleiben: Darauf wetten sollte man nicht.

Von Mark Daniel