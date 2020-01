SPD-Vorstand stellt sich hinter Vize-Vorsitzende

Leipzig

Die Vize-Vorsitzende der Leipziger SPD, Irena Rudolph-Kokot, kann im Amt bleiben. Der Vorstand der Partei hat Rücktrittsforderungen an sie ohne Gegenstimmen zurückgewiesen. Das teilte SPD-Chef Holger Mann auf LVZ-Anfrage mit.

Rudolph-Kokot hatte nach den Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Linksautonomen in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz der Polizei eine „eskalierende Einsatztaktik“ vorgeworfen und ihr die Schuld an den gewaltsamen Ausschreitungen zugewiesen. Das Statement war auch über den offiziellen Twitter-Kanal der Leipziger SPD verbreitet worden. Zahlreiche SPD-Mitglieder – darunter der frühere Vorsitzende Michael Clobes und der ehemalige Vorsitzende der Ratsfraktion, Axel Dyck – dazu veranlasst, in einem offenen Brief den Rücktritt von Rudolph-Kokot zu fordern (die LVZ berichtete). Die Vize-Vorsitzende hatte ihre parteiinternen Kritiker in sozialen Medien daraufhin auf eine Stufe mit „AfD- und Nazi-Trollen“ gestellt.

Twitter-Post von SPD-Vize-Vorsitzender Irena Rudolph-Kokot zu parteiinternen Kritikern, die ihren Rücktritt fordern Quelle: privat

Mann : Statement ohne Autorisierung auf SPD-Twitter-Kanal veröffentlicht

„Der im Zentrum der Kritik stehende Tweet war kein Statement der SPD Leipzig, sondern ein aus dem Zusammenhang gerissenes Teilzitat aus einer Pressemitteilung des Bündnisses , Leipzig nimmt Platz’. Dieser ist leider durch das Social-Media-Team der SPD Leipzig ohne Autorisierung versandt worden“, erklärte Mann dazu. Der SPD-Stadtvorstand habe daher die Rücktrittsforderungen an Rudolph-Kokot abgelehnt. Das Außenvertretungsrecht der SPD liege beim Stadtverbandsvorsitzenden. Dieser habe sich mehrfach zu dem Polizeieinsatz in der Silvesternacht geäußert.

Ohne Gegenstimmen habe der Vorstand auch die Position der SPD zum Gewaltmonopol beschlossen. „Die SPD Leipzig lehnt Gewalt – insbesondere gegen Menschen und zur Durchsetzung politischer Ziele – ab“, so Mann. „Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Wir verteidigen das staatliche Gewaltmonopol und werben auf allen Seiten für mehr Dialog.“

Von K. S.