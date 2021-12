Leipzig

Im Herbst 2020 standen die Designerinnen Stephanie Wilfert und Maxi Böhme vor dem Nichts: Dreiste Diebe hatten ihr Atelier in Plagwitz völlig ausgeraubt. Die Beute waren handgemachte Schmuckstücke im Wert von insgesamt 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen noch, doch die beiden jungen Frauen haben sich nicht unterkriegen lassen und etwas Neues angepackt. Am Mittwoch eröffnen die Unternehmerinnen ihren Laden in der Odermannstraße in Leipzig-Lindenau.

Früher Bauklötze, heute Schmuck

Seit neun Jahren lebt die gebürtige Sächsin Stephanie aus Bärenwalde bei Zwickau in der Messestadt. „Zur Auswahl standen Berlin, Dresden und Leipzig. Wegen meiner damaligen Liebe kam ich nach Klein-Paris“, verrät sie. Von ihrem Ausbildungsberuf sei sie gelangweilt gewesen, wollte was mit ihren Händen machen. „Als Dreijährige habe ich mit Bauklötzen gespielt, später mit meinen selbst gebastelten Geschenken alle gequält“, lacht sie verschmitzt.

Auf der Suche nach passendem Schmuck, der hübsch, bezahlbar und unter fairen Bedingungen hergestellt sein sollte, machte Stephanie später aus der Not eine Tugend. In einem Künstlerhaus in der Zschocherschen Straße mietete sich die gelernte Mediengestalterin 2015 ein Atelier, um ihren eigenen Schmuck „ST’ATOUR“ (kommt aus dem Französischen und heißt „sich schmücken“) vor Ort zu fertigen.

Ihre heutige Geschäftspartnerin Maxi Böhme studierte zur damaligen Zeit Modedesign in Schneeberg und wollte über den Tellerrand schauen. „Ich wollte etwas in Richtung Accessoires ausprobieren, das kam beim Studium einfach zu kurz“, erzählt die 26-Jährige. Kurzerhand schrieb die gebürtige Thüringerin vor zwei Jahren eine E-Mail an die Leipziger Schmuckdesignerin und nach einem gemeinsamen Kaffee hatte sie ein Praktikum in der Tasche.

Gestohlener Schmuck weiterhin verschwunden

Der im Vorjahr gestohlene Schmuck ist nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei habe ihre Ermittlungen nicht eingestellt, zumindest haben die Frauen noch nichts gehört. „Da wir uns in dem Atelier nicht mehr sicher fühlten und auch der Raum zu klein wurde, haben wir das Thema abgeschlossen“, sagen die beiden.

Der Einbruch habe den Stein ins Rollen gebracht. Das neues Domizil in der Odermannstraße 13 wurde auf dem Papier detailliert geplant und kurz vor der Eröffnung staunen sie noch immer, wie großartig der „Glaskasten“ geworden ist.

Team-Work an der Werkbank: Stephanie Wilfert (l.) und Maxi Böhme fertigen Schmuck und auch Sonderanfertigung für ihre Kundschaft. Quelle: Regina Katzer

Crowdfunding bis 1.12., 23.59 Uhr

In der Pandemie seien die Materialkosten für den einjährigen Umbau des 100 Quadratmeter großen Ladens explodiert, berichten sie. Mit lokalen Handwerkern wie dem Tischler Jonas Weiser, der bei Tag und Nacht die raumschiffartigen Auslagen baute, ließen sie aus dem kompletten Rohbau einen lichtdurchfluteten Raum entstehen.

Um die Mehrkosten aufzufangen, baten sie im Internet um finanzielle Unterstützung. Die Crowdfunding-Kampagne, die am 14. Oktober begann, endet am Mittwoch, den 1. Dezember 23.59 Uhr. Große Freude herrschte bereits am Vorabend der Ladeneröffnung – die ersten 10.000 Euro konnten eingespielt werden. Damit kommen sie ihrem Lebenstraum ein Stück näher.

Von Regina Katzer