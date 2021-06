SUP, Tauchen, Surfen, Paddeln: Wassersport-Angebote in und um Leipzig

Leipzig

35 Grad und Dauerhitze: Der Sommer schlägt mit der ersten Hitzewelle des Jahres zu. Und und noch ist kein Ende in Sicht: Auch am Wochenende werden Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Für überhitzte Gemüter gibt es in Leipzig aber keinen Grund: Kanäle, Flüsse und die Leipziger Neuseenlandschaft eignen sich perfekt für die Flucht aus dem Alltag, ganz egal, ob Boot fahren, Tauchen, Surfen oder Stand-Up-Paddling. Wo Wassersport in Leipzig möglich ist – die LVZ-Übersicht.

Boote zum Ausleihen

Antrieb aus Muskelkraft: Nach dem Paddeln kann es schon mal Muskelkater geben. Quelle: Andre Kempner

Neben Fahrrädern sind Boote ein etabliertes Fortbewegungsmittel für Sportler in Leipzig. Der Blick vom Wasser aus ermöglicht auch Einheimischen ganz neue Ansichten aufs Stadtbild. Im Kanalsystem kann es auch mal unübersichtlich werden – der Verein „Pro Leipzig“ hat daher erst vor Kurzem seine Wasserwanderkarte überarbeitet. „Wir wollen Wassersportlern bei der Orientierung helfen“, sagt Thomas Nabert, Geschäftsführer vom Verein. Denn ohne Fallstricke kommt auch das Leipziger Kanalsystem nicht aus: Im Palmengarten besteht etwa Lebensgefahr für Paddler, aus Umweltschutzgründen sind außerdem nicht alle Wasserwege befahrbar: So ist auch der Floßgraben nur teilweise zugänglich, um den Eisvögeln Ruhe beim Brüten zu lassen. Dabei muss es nicht immer sportlich sein: Auf den Seen können auch Boote ausgeliehen werden, die den Antrieb übernehmen.

Stand-Up-Paddling

Doppelte Herausforderung: Beim Stand-Up-Paddeln ist nicht nur Muskelkraft gefragt – auch das Gleichgewicht muss gehalten werden. Quelle: Andre Kempner

Der Trendsport hat in Leipzig längst ein zu Hause gefunden – wer es wagt, aufs Brett zu steigen, wird schnell merken: Um nicht ins Wasser zu fallen, ist Übung notwendig. In Leipzig gibt es daher zahlreiche Kurse, speziell auch für Anfänger. Die beliebtesten Orte aus Sicht der Verleiher: Die städtischen Wasserwege und die Seen im Umland. Da sind es nicht nur junge und sportliche Menschen, die aufs Board steigen: „Mein ältester Kunde war 90 Jahre alt“, berichtet Hans-Peter Seidel, der am Störmthaler See selbst einen Verleih betreibt. Dem Alter sind also keine Grenzen gesetzt, „zumindest so lange das Knie funktioniert“, wie Seidel sagt. Das Board muss schließlich erst bestiegen werden.

Surfen und Wasserski

„Den Wind in den Händen halten“ – beim Surfen geht es bisweilen rasant zu. Quelle: Andre Kempner

Surfen – für Jörg Steinkopf bedeutet das, den „Wind in den Händen zu halten und die Weite auf dem Wasser zu spüren“, wie der Inhaber vom Surfcenter am Cospudener See sagt. Schon im vergangenen Jahr, so schildert er es, sind Surfer aus ganz Deutschland nach Leipzig gekommen, um aufs Brett zu steigen. „Das Interesse ist ungebrochen groß“, erklärt er, so meldeten sich auch Familien mit Kindern zum Surfen an. Und wer die Grundlagen erst einmal gelernt hat, wolle dann auch regelmäßig aufs Wasser – bis zur eigenen Ausrüstung sei es dann auch nicht mehr weit. Bei aller Aufregung scheint aber auch Geduld gefragt: „Surfen bedeutet auch, auf den Wind zu warten“, sagt Steinbach.

Tauchen

Auch in der Region Leipzig kann untergetaucht werden, für Anfänger gibt es professionelle Hilfe. Quelle: Andre Kempner

Erst in diesen Tagen hat es der Kulkwitzer See in die ADAC-Bestenliste der schönsten Seen in Deutschland geschafft – aus einem ganz bestimmten Grund: Der ehemalige Tagebau ist der Tauch-Hotspot im Osten – das klare Wasser bietet ein außergewöhnliches Taucherlebnis am Leipziger Stadtrand, auch ein Schiffs- und Flugzeugwrack kann Unterwasser erkundet werden. Sportlerinnen und Sportler kommen daher aus ganz Deutschland, um in den bis zu 32 Meter tiefen See zu springen. So haben sich gleich mehrere Tauchschulen am „Kulki“ niedergelassen – und auch die anderen Seen in Leipzig locken Tauchfreunde an.

