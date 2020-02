Leipzig

Es ist offiziell: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für Sachsen und den Raum Leipzig ausgegeben. Sie gilt von Sonntagabend bis Montagvormittag und warnt vor Sturmtief Sabine, das sich bereits vor einigen Tagen angekündigt hatte. Bereits am Sonntagvormittag waren die ersten Ausläufer in der Messestadt zu spüren. „Im Laufe des Tages wird der Wind stetig zunehmen“, erklärt Cathleen Hickmann vom DWD in Leipzig.

Die Unwetterwarnung gilt ab 18 Uhr, die aktuellen Modelle prognostizieren aber bereits am späten Nachmittag Windstärken von rund 100 Kilometern pro Stunde. In der Nacht werde es zunehmend heftiger, ihren Höhepunkt erreichen die Windgeschwindigkeiten wohl am frühen Montagmorgen zwischen 3 und 5 Uhr. Der DWD rechnet dann mit 105 bis 120 Stundenkilometern. Dann ziehe auch eine Kaltfront auf, die starke Schauer und Gewitter mit sich bringe, sagt Hickmann. „Es trifft also vor allem den Berufsverkehr am Morgen.“

Damit ist es jedoch nicht getan: „Die stürmische Grundstimmung wird uns bis Dienstag, vielleicht sogar bis Mittwoch erhalten bleiben. Wir rechnen bis dahin mit Windstärke acht bis neun“, so die Meteorologin. Wer sich am Montag nach draußen begibt, sollte also weiterhin Vorsicht walten lassen – zumal es am Abend nochmals zu einem Windmaximum kommen könnte.

Von CN