Leipzig

Amazon ist heute einer der größten Arbeitgeber in Deutschland und in der Region. Der Versandriese wächst von Jahr zu Jahr. Nach Unternehmensangaben wird die Zahl der festangestellten Arbeitnehmer in Deutschland bis Jahresende auf mehr als 28.000 steigen. Bundesweit ist Amazon an rund 60 Standorten vertreten. Allein im vergangenen Jahr stellte der Konzern rund 3000 zusätzliche unbefristete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein.

In Sachsen ist Amazon an fünf Logistikstandorten präsent: In Leipzig gibt es ein Logistikzentrum und ein Verteilzentrum. Zwei weitere Verteilzentren befinden sich in Schkeuditz und in Lampertswalde im Landkreis Meißen. In Dresden befindet sich ein Entwicklungszentrum. Ferner ist Amazon seit Kurzem mit einem regionalen Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle vertreten. Insgesamt hat das Unternehmen an diesen Standorten über 2000 feste Beschäftigte. Im thüringischen Gera hat der Versandriese gerade ein großes Logistikzentrum mit rund 1000 Arbeitsplätzen eröffnet. Verteilzentren entstehen in Halle an der A14 und in Teutschenthal (Saalekreis).

Amazon-Gehalt: Unterschiede zwischen in Ost- und West-Deutschland?

Wie Amazon mitteilt, habe man bundesweit an allen Logistikstandorten einen einheitlichen Einstiegslohn von mindestens 12 Euro brutto pro Stunde eingeführt. „Damit erhalten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom ersten Tag an einen umgerechneten Einstiegslohn von mindestens 12 Euro brutto pro Stunde, ergänzt um ein Paket an umfangreichen Zusatzleistungen. Für die Region Leipzig liegen die Einstiegslöhne je nach Anforderungsprofil zwischen 12 und 13,84 Euro brutto pro Stunde“, teilt Unternehmenssprecher Stephan Eichenseher mit.

„Nach 12 und nach 24 Monaten bei Amazon steigt der Lohn für alle Mitarbeitenden automatisch. Nach 24 Monaten verdienen sie zum Beispiel im Logistikzentrum Leipzig durchschnittlich rund 2750 Euro brutto im Monat.“ Enthalten seien hier auch beschränkte Mitarbeiteraktien (Restricted Stock Units) und weitere Extras.

Welche Zusatzleistungen bietet Amazon als Arbeitgeber?

„Beschäftigte bei Amazon profitieren von Zusatzleistungen wie Sondervergütungen für Überstunden, Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung sowie Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung“, so der Sprecher.

Im Detail sieht das so aus: Zu den Zusatzleistungen gehören eine kostenlose Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Die betriebliche Altersvorsorge besteht aus zwei Teilen. Wie Eichenseher erklärt, kann jeder Beschäftigte einen selbst gewählten Anteil des Bruttolohnes (bis zu einem Maximalbeitrag) als so genannte Entgeltumwandlung in eine Direktversicherung einzahlen. Amazon gibt 15 Prozent des eingezahlten Betrages dazu. Ab einer Beschäftigungsdauer von sechs Monaten zahlt Amazon für jeden Euro des Mitarbeitenden in die Direktversicherung einen weiteren Euro in eine von Amazon ausgewählte rückgedeckte Unterstützungskasse. Das sind zusätzlich 100 Prozent Zuschuss bis maximal zwei Prozent des Bruttolohns.

Gibt es bei Amazon einen Familienbonus?

Ja, Frauen bekommen eine Einmalzahlung bei der Geburt eines Kindes. Und es gibt für jeden Beschäftigten in Elternzeit einen einmaligen Familienbonus nach der Geburt oder Adoption eines Kindes. Der Bonus beträgt für eine Mutter, die auch Elternzeit nimmt, 1,25 Monatsgehälter.

Zu den Zusatzleistungen gehören auch bezuschusste Jobtickets für den öffentlichen Verkehr. Solche Jobtickets gibt es in Leipzig und im thüringischen Gera. Die Logistikzentren verfügen zudem über eine Betriebskantine mit bezuschussten, frisch zubereiteten Mahlzeiten.

Zahlt Amazon Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld?

Anspruch auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld besteht nicht, sagt Jörg Lauenroth-Mago von der Gewerkschaft Verdi. Das Unternehmen weigere sich, mit Verdi einen Tarifvertrag abzuschließen, wo das einheitlich geregelt ist. Amazon zahle bislang gar kein Urlaubsgeld und auch die Höhe des freiwilligen Weihnachtsgeldes liege mit 400 bis 600 Euro unter den Ansprüchen aus den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels.

Immerhin habe Amazon in diesem Herbst die Löhne erhöht, räumt der Gewerkschafter ein. „Unser jahrelanger Arbeitskampf zeigt Früchte.“ Aktuell fordert Verdi einen tariflichen Einstiegslohn von 13,21 Euro. Ein weltweit operierendes Unternehmen wie Amazon dürfe sich nicht der Tarifbindung entziehen, so Lauenroth-Mago. Dass Amazon im Vergleich mit einigen anderen Logistikern in der Region mehr bezahle und zudem ein Aktienprogramm und ein Sonderprogramm biete, sei da nur ein schwacher Trost.

Hilft das Unternehmen seinen Beschäftigten bei der Weiterbildung?

Ja. Career Choice heißt das Programm, mit dem Amazon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt, die sich in anderen Berufen weiterentwickeln möchten. „Diese müssen nichts mit der Arbeit bei Amazon zu tun haben“, so Eichenseher. Möglich sind zum Beispiel Schulungen und Weiterbildungen in den Bereichen Administration, IT, Technik oder Transport. Im Rahmen des Career Choice-Programms bezahlt Amazon 95 Prozent aller Schulungs- und Ausbildungsgebühren bis zu einem Gesamtbetrag von 8000 Euro über eine Dauer von bis zu vier Jahren.

Was wird für die Gesundheit der Beschäftigten getan?

In den bundesweit 17 Logistikzentren kümmern sich rund 200 Kräfte ausschließlich um die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft. Jährlich würde tausende Beschäftigte an Gesundheitsaktionen teilnehmen. Gemeint sind damit Gesundheitstage, Informationsveranstaltungen, ergotherapeutischen Sprechstunden bis hin zu Yogakursen und Rückenschulen.

Stellt Amazon weiter ein?

„Wir suchen in der gesamten Region und in unserer gesamten Logistikkette – vom Logistikzentrum in Leipzig, unserem regionalen Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle, unserem Sortierzentrum in der Saalestadt Halle oder unseren Verteilzentren in Leipzig und Schkeuditz – nach weiteren Kollegen und Kolleginnen.“ Bedarf besteht laut Sprecher Eichenseher außer in der Logistik auch in den Bereichen Informationstechnologie, Arbeitssicherheit, Technik.

Ausgebildet wird in Leipzig auch: Im Logistikzentrum und im Luftfrachtzentrum gibt es dieses Jahr sieben Ausbildungsplätze. Und eine Stelle für Dualstudenten.

Kununu-Bewertungen: Wie sehen die Beschäftigten Amazon?

Auf dem Karriereportal Kununu bewerten Mitarbeiter und Bewerber den Arbeitgeber mit 3,3 Punkten, das liegt etwas unter dem Durchschnitt der Branche (vier Punkte). Negativ werden die Probezeit und die vielen Schichten empfunden. Positiv schätzt man das insgesamt kollegiale Klima und die Aufstiegsmöglichkeiten insbesondere für Ungelernte ein. „Amazon bietet ein Umfeld, in dem man gerne arbeitet, sich einbringen und erfolgreich sein kann“, wirbt Eichenseher für das Unternehmen. 80 Prozent der Mitarbeiter seien Festangestellte. „Über die Hälfte sind länger als fünf Jahre bei uns. Das spricht für sich.“

Von Andreas Dunte