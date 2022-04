Sachsen: Geflüchtete warten seit Wochen auf Registrierung

Leipzig/Rötha

Endstation Hotel? Für viele Geflüchtete aus der Ukraine geht es zurzeit nicht weiter. In einer Unterkunft in Rötha (Landkreis Leipzig) hängen etliche Menschen in der Luft – und sie erfahren nicht, was die nächsten Schritte sind. Vor einer solchen Situation stehen derzeit viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Erstaufnahmen oder vorübergehenden Unterkünften leben. Sie müssen wochenlang auf ihre Registrierung warten – und können deshalb nicht arbeiten oder eine eigene Wohnung beziehen. Probleme mit langen Wartezeiten für die Registrierung hatte es zuletzt im Ankunftszentrum der Stadt Leipzig gegeben, in dem sich Menschen melden, die privat untergekommen sind. Nun zeigt sich: Das Problem ist deutlich größer und betrifft auch diejenigen Ukrainerinnen und Ukrainer, die vom Freistaat betreut werden.

Flüchtlinge wollen arbeiten – und Steuern zahlen

Olesja (Name geändert) ist mit ihren zwei Töchtern und ihrer Mutter aus dem Donbass geflohen. Am 20. März kamen sie in der Mockauer Erstaufnahme an. Fünf Tage später ging es in die Hotel-Pension in Rötha; die Landesdirektion hat dort die Malteser mit dem Betrieb beauftragt. Mit dem freundlichen Personal und der Versorgung ist die 45-Jährige sehr zufrieden. Doch seit dem Einchecken ist nichts passiert – nur Fingerabdrücke wurden genommen. Eine Registrierung, mit der Olesja arbeiten und eine eigene Wohnung suchen könnte, ist nicht in Sicht. Im Hotel würden mehr als 200 Menschen leben, manche seien schon seit dem 3. März dort. „Uns kann niemand die Frage beantworten, wann unsere Unterlagen weiter bearbeitet werden und was uns erwartet.“ Das eigene Geld sei aufgebraucht. „Wir haben von Menschen in sozialen Gruppen und persönlichen Gesprächen erfahren, dass einige ein einmaliges Taschengeld erhalten haben, aber niemand informiert uns über solche Nuancen.“ Olesja macht sich Sorgen, weil ihre jüngste Tochter (14) seit Februar nichts mehr lernt. Manche Leute würden auch psychologische Hilfe benötigen. Die Grundschullehrerin will dem Staat nicht zur Last fallen – ganz im Gegenteil. „Wir verstehen, dass wir Flüchtlinge das Land und die Stadt teuer zu stehen kommen, deshalb wollen wir arbeiten. Es gibt auch Stellenangebote, aber wir dürfen sie wegen der fehlenden Registrierung nicht annehmen. Wir würden lieber arbeiten und Steuern zahlen.“

„Wochenlange Wartezeiten bei der Registrierung sind kein Einzelfall“, sagt die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin Olena Michaelsen. Quelle: Christian Modla

Keine Einzelfälle

Solche Geschichten sind keine Einzelfälle, sagt Olena Michaelsen. Die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin stammt aus Kiew und lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Sie ist unter anderem bei der Leipziger Aktion Hilfspaket engagiert, die in der katholischen Propsteikirche in Leipzig Notrationen mit Lebensmitteln verteilt. Dabei kommt sie mit vielen Geflüchteten ins Gespräch. Und Berichte wie die von Olesja hört sie immer wieder.

Auch die Schilderungen von Elena sind ganz ähnlich. „Wir wollen uns wirklich nicht beschweren, wir bekommen drei Mahlzeiten am Tag, es gibt eine Krankenversorgung“, berichtet sie im Gespräch vor der Unterkunft. Die Situation sei viel besser als in der Erstaufnahme, die 37-Jährige sieht Rötha durchaus als Glücksfall für sich und die beiden sechs Jahre alten Kinder. Elena kommt aus Charkiw, sie war dort im Tourismus tätig und würde gern arbeiten gehen; sie will keine Sozialleistungen beziehen. Doch seit der Ankunft am 19. März in der Erstaufnahme seien nur die Fingerabdrücke genommen worden. Man solle auf die Registrierung warten.

Manche nehmen die Dinge selbst in die Hand

Wer es kann, wer ein Auto hat und noch etwas Sprit im Tank, der wartet nicht. Der nimmt die Dinge selbst in die Hand. Maxim zum Beispiel. Der 37-Jährige durfte die Ukraine nach eigenen Angaben verlassen, weil er drei minderjährige Kinder hat. Seit dem 25. März sei er in Deutschland – und sucht nun auf eigene Faust nach einer Unterkunft für sich und seine Familie. Ohne Registrierung bleibt das schwierig, für den 26. April hat er zum Glück einen Termin bekommen. Um nicht rumzusitzen, macht er sich von Rötha aus schon mal auf die Suche in Borna und Umgebung. Gern würde er auch arbeiten gehen – Maxim ist Polizist.

Landesdirektion: Es fehlte Technik

Zuständig für die Situation in Erstaufnahmen und auch in der Röthaer Hotel-Pension ist die Landesdirektion Sachsen. Die Registrierung für Personen in Aufnahmeeinrichtungen des Freistaates erfolge durch die Landesdirektion – die betreffenden Personen müssten sich nicht darum kümmern, wie die Behörde auf Anfrage mitteilt. In den ersten Wochen des Flüchtlingszuzugs aus der Ukraine habe es „vor allem aufgrund nicht sofort in ausreichender Menge verfügbarer Technik für die Registrierungen einen Engpass gegeben“, sagt Sprecher Holm Felber. Dieser Engpass sei jedoch mittlerweile „durch die Zuführung von Technik und Personal“ teilweise behoben worden. In Rötha finde die Registrierung „gegenwärtig“ statt und werde „demnächst auch abgeschlossen“. Mit der Registrierung erfolge eine Mitteilung an das jeweils örtlich zuständige Meldeamt. Im nächsten Schritt würden die registrierten Personen einem Landkreis oder einer kreisfreie Stadt zugewiesen. Sobald das passiert sei, könnten alle weiteren Antragstellungen in der jeweiligen Kommune erfolgen. In den dann zuständigen Städten und Gemeinden könnten auch Kinder in Kitas und Schulen angemeldet werden, so die Landesdirektion. Zu den geschilderten Mängeln bei der Kommunikation äußerte sich die Behörde nicht.

Von Björn Meine