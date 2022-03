Leipzig/Dresden

Sachsen macht sich locker(er): Seit Freitag gelten neue Corona-Regeln im Freistaat. Viele Einschränkungen sind weggefallen, unter anderem für Clubs, Bars, Schwimmbäder oder auch Restaurants. Wer noch nicht vollständig geimpft oder geboostert ist, muss aber aufpassen: In manchen Bereichen sind weiterhin tagesaktuelle Schnelltests notwendig, wenn hier 3G oder 2G plus gilt.

Welche Regeln gelten für Sie persönlich? Mit unserem interaktiven Corona-Regel-Tool finden Sie es heraus. Geben Sie zunächst an, wie Ihr Impfstatus ist. Haben Sie den vollständigen Impfschutz oder sind Sie genesen? Haben Sie sich bislang nicht impfen lassen oder nur einmal? Für alle denkbaren Optionen werden Ihnen Ihre individuellen Regeln angezeigt.

Diese Corona-Regeln gelten für Sie – das interaktive Tool:

Grundlage für alle Regeln des interaktiven Tools ist die neue Corona-Schutzverordnung, die vom 4. bis 19. März in Sachsen gilt. Nicht nur Clubs und Bars dürfen nun wieder öffnen – auch die Zugangsregeln fallen in vielen Bereichen weg oder wurden zumindest gelockert.

Alle Corona-Regeln im Detail: Das gilt seit 4. März in Sachsen

Sachsen verzichtet in der aktuellen Verordnung übrigens auf festgelegte Regel-Verschärfungen, falls die Bettenauslastung der Krankenhäuser einen Schwellenwert überschreitet. Stattdessen wurde eine Notfallregelung in die Verordnung aufgenommen. Wenn mehr als 1300 Normalbetten oder 420 Intensivbetten in den Kliniken durch Corona-Patienten belegt sind, will die Landesregierung wieder zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen.

Von Robert Nößler