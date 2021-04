Leipzig

In Sachsens Landesärztekammer laufen die letzten Vorbereitungen für die Installation eines zentralen Impfportals zur Termin-Vergabe bei Hausärzten. Das hat Kammerpräsident Erik Bodendieck am Mittwoch angekündigt. Allen Praxen werde angeboten, daran teilzunehmen. Losgehen soll es noch diese oder spätestens nächste Woche, sagte Bodendieck.

Der Wurzener Allgemeinmediziner Erik Bodendieck ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Quelle: Thomas Kube

„Wir werden von Patienten massenhaft beschimpft“

Die Landesärztekammer hofft, dass die niedergelassenen Mediziner so entlastet werden. Seit Wochen stehen in vielen Praxen die Telefone nicht still, die Verärgerung bei Medizinern und Patienten ist groß. Vor allem die Aufforderung von Sozialministerin Petra Köpping (SPD), die Hausärzte sollten sich stärker als bisher an den Impfungen beteiligen, empfinden einige als Provokation. „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten“, sagte der Leipziger Allgemeinmediziner Jörg Onnasch, „wir werden von Patienten massenhaft beschimpft.“ Dabei hat er extra Impfsprechstunden außerhalb der regulären Sprechstunden geschaffen. „Und wir würden sehr gern sehr viel mehr impfen, wenn wir denn genügend Impfstoffe bekämen. Gerade heute aber wurde die Apotheken-Zuteilung an Biontech und Astrazeneca für unsere Praxis erneut gekürzt. Ich würde gern mal wissen, wo die hundertausend Impfdosen in den sächsischen Depots lagern“, so Onnasch. Dem Anmeldeportal kann er für den Moment noch nicht viel abgewinnen. „Viel wichtiger wäre, dass wir eine verlässliche Impfstoffzusage für die nächsten drei Wochen hätten – dann könnten wir die große Nachfrage auch gut bedienen.“

„Chance, diese Pandemie früher zu beenden“

Die Landesärztekammer will mit dem Portal mehr Tempo beim Impfen machen. „In einer gemeinsamen Kraftanstrengung könnten wir bis Ende Juni den Großteil der sächsischen Bevölkerung einmal impfen“, sagte Bodendieck mit Verweis auf steigende Liefermengen. „Wir haben jetzt die Chance, diese Pandemie früher zu beenden.“ Der Kammerchef warb dafür, dass Ärzte ihre Regel-Sprechstunden zurückfahren. So könnten statt 20 bis zu 60 Leute pro Tag ihre Spritze bekommen. Man sei auch mit Fach- und Betriebsärzten im Gespräch, um diese mehr einzubinden.

Staat haftet bei Schäden

Die Herausforderung sei nach wie vor die teils fehlende Akzeptanz des Impfstoffes von Astrazeneca. Dieser sei deutlich besser als sein Ruf. Das Vakzin könne bedenkenlos ab 60 Jahren verwendet werden, sagte Bodendieck. Aber auch ab 50 Jahren überwiege das Risiko den Nutzen deutlich. Die Hausärzte seien kompetent, um den Einsatz abzuwägen. Astrazeneca ist ab 18 Jahren zugelassen – deshalb hafte grundsätzlich der Staat bei Impfschäden, so Bodendieck.

„Auch Ärzte sind verunsichert“

Die Immunität stelle sich beim Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers sogar früher ein, erklärte Dr. Thomas Grünewald, Chef der Sächsischen Impfkommission und Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin in Chemnitz. „Nicht nur Laien sind verunsichert, auch viele Ärzte“, sagte der Infektiologe, der vergangene Woche bei einem Seminar mit 800 Kolleginnen und Kollegen Aufklärung betrieben hat. Die Veranstaltung soll wiederholt werden. Die Zahl der Impfskeptiker unter den Ärzten schätzt Erik Bodendieck gering ein: „Das bewegt sich im Null-Komma-Bereich.“

Dr. Thomas Grünewald leitet die Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz und ist Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission. Quelle: Klinikum Chemnitz

„Viele haben trotz leichtem Verlauf lange Beschwerden“

Dem Kammerchef ist ein schneller Fortschritt bei den Impfungen nicht nur wichtig, weil damit tödliche und schwere Verläufe sowie Klinikaufenthalte vermieden werden. „Es gibt Patienten, die ein Jahr nach der Erkrankung trotz leichtem Verlauf immer noch mit Beschwerden in der Nachsorge sind“, sagte Bodendieck und verwies auch auf wirtschaftliche Folgen, die damit zusammenhängen.

Hoffnung auf besseren Sommer nach dem Impf-Frühling

Mit größeren Impffortschritten sieht Thomas Grünewald die Chance auf mehr Öffnungen und einen besseren Sommer. „Wir sehen in Großbritannien und Israel, dass es schon ab einer Impfrate von 40 Prozent erste Effekte gibt und deutliche Effekte ab 65 Prozent“, so der Infektiologe. In Sachsen haben bislang 23,2 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten; 8,8 Prozent sind vollständig immunisiert.

Lesen Sie auch:

Corona-Impfung: Wie lange hält der Schutz, und was ist mit Schwangeren?

Eine Schicht auf der Intensivstation der Uniklinik Leipzig – nichts ist wie vorher

Kontaktnachverfolgung: So sind die Gesundheitsbehörden aufgestellt

Von Björn Meine und Olaf Majer