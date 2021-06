Leipzig

Sachsen ist Schlusslicht beim Corona-Schutz in Deutschland. Laut einer Übersicht des Bundes hatten bis zum Montagmorgen erst 45,3 Prozent der Menschen im Freistaat eine Erstimpfung erhalten. Das war der letzte Platz unter allen Bundesländern. Aktuell haben fast 42,3 Millionen Einwohner Deutschlands (50,8 Prozent) die Erstimpfung absolviert. An der Spitze liegen Bremen, Schleswig-Holstein und das Saarland mit jeweils über 54 Prozent.

Die Staatsregierung in Dresden erklärte den niedrigen Sachsen-Wert bisher meist als Folge eines besonderen Plans. „Es war von Anfang an unsere Strategie, die Zweitimpfung so schnell wie möglich durchzuführen, weil nur dies vollen Impfschutz bietet“, betonte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) Ende letzter Woche erneut. Jedoch fiel Sachsen am Montag nun auch bei den Zweitimpfungen hinter den deutschen Mittelwert von 31,1 Prozent (das waren gut 25,8 Millionen Bürger) zurück. Im Freistaat hatten erst 31,0 Prozent eine vollständige Immunisierung. Selbst in großen Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern liegt die Quote höher.

Köpping-Ministerium verweist zu Ursachen nach Berlin

Das Köpping-Ministerium versuchte am Montag, die Schuld für die maue Bilanz nach Berlin abzuschieben. „Die Ursache ist im fehlenden Impfstoff zu sehen. Sachsen hat vom Bund weniger Impfstoff erhalten als angekündigt“, erklärte eine Ministeriumssprecherin. „Die Impfungen können erst erfolgen, wenn der Impfstoff nachgeliefert wurde.“

Das klingt einleuchtend, deckt sich aber nicht mit den Angaben des Bundes. Demnach gehörte Sachsen sogar zu den sechs Bundesländern, die wegen besonderer Infektionslagen zusätzlichen Impfstoff bekamen. Die anderen waren Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ansonsten werden die Dosen gemäß dem jeweiligen Bevölkerungsanteil verteilt, heißt es auf dem Impfdashboard des Bundes. Der reguläre Anteil für Sachsen beträgt dabei 4,9 Prozent.

Gerechnet auf 100 Einwohner erhielt Sachsen bereits 87,6 Impfdosen. Das war Platz 5 unter allen 16 Bundesländern. Ebenfalls auf 100 Einwohner gerechnet wurden im Freistaat jedoch bundesweit die wenigsten Vakzine auch wirklich verabreicht: nur 74,9. Demnach müssten in Sachsen derzeit noch mehr als 500.000 Impfdosen vorhanden sein, die auf ihren Einsatz warten.

Das Sozialministerium beharrte dennoch auf der Aussage, Lieferschwierigkeiten beim Bund hätten die Bilanz geschmälert. Die sächsischen Arztpraxen hätten von Anfang an „weniger Impfstoff über den Großhandel erhalten als ihnen zusteht, insbesondere von Biontech“, so Köpping. Der Freistaat erwarte hier als Nachlieferung weitere 35.100 Dosen und sei dabei, die Ursachen des Problems aufzuklären. Auch erwarte das Ministerium von Sonderaktionen in grenznahen Landkreisen noch Nachmeldungen, deren Zahlen dann Aufnahme ins Dashboard des Bundes fänden.

Fast 19.000 neue Termine für Sachsens Impfzentren

Knapp 19.000 neue Termine wurden am Montag für die sächsischen Impfzentren freigeschaltet. Laut Kai Kranich, Sprecher des DRK-Landesverbandes, ist es gegenwärtig nicht allzu schwer, zeitnah einen Platz zu bekommen – wenn Impfwillige bei der Ortswahl flexibel sind. „Das gilt auch für die Vakzine von Biontech.“ Wie berichtet, wird der Bund im Juli die Liefermengen aber vorübergehend drosseln.

Laut Dr. Klaus Heckemann, Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), ist die Impfskepsis im Freistaat besonders ausgeprägt. Vorbehalte gebe es vor allem gegenüber dem Mittel von Astrazeneca. „Die Leute melden sich in der Praxis und sagen: Ich will Biontech oder gar nichts. Bei Biontech ist der Kühlschrank dann schnell leer.“ Durch die jetzt sehr niedrigen Inzidenzwerte sei zudem ein wesentlicher Teil der Motivation für eine Impfung abhanden gekommen, so Heckemann. „Die Angst vor Corona ist erst mal weg. Das könnte sich rächen, wenn im Herbst die nächste Welle kommt.“

