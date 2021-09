Leipzig

Der Freistaat Sachsen hat ab sofort einen Beauftragten für Fluglärmschutz. Am Mittwoch trat Jörg Puchmüller (54) seinen neuen Job an und wurde von Ines Fröhlich, Staatssekretärin für Mobilität im Wirtschaftsministerium, der Presse vorgestellt.

Einige Journalisten kannten den Kommunikationsprofi aus Pirna bereits. Puchmüller hatte viele Jahre lang den Bau des Leipziger City-Tunnels als Sprecher betreut, war nach dessen Eröffnung 2013 für verschiedene Eisenbahn-Verkehrsunternehmen in gleicher Funktion tätig.

„Finger in die Wunden legen“

Der gelernte Koch und studierte Verwaltungswirt soll sich vor allem um die Probleme am Flughafen Leipzig/Halle kümmern, erklärte Staatssekretärin Fröhlich. „Die Stelle ist nicht befristet. Der Fluglärmschutzbeauftragte wurde zwar ab 1. September beim Ministerium angestellt, weil man ihn irgendwo zuordnen muss, aber er wird absolut weisungsunabhängig wirken.“ Puchmüller solle nicht nur Ansprechpartner für die Bürger sein und zwischen allen Seiten vermitteln, sondern auch „die Finger in die Wunden legen, auf Dinge aufmerksam machen, die sonst vielleicht übersehen würden“.

Fröhlich beteuerte mehrfach, es gehe nicht um ein Alibi-Amt. Deshalb seien die Unabhängigkeit des Postens und damit verbundene Rechte (wie die Teilnahme an den Treffen der Fluglärmkommission) jetzt extra in eigenen Leitlinien festgeschrieben worden. Zu den Aufgaben gehörten neben dem Fluglärm auch der Umwelt- und allgemeine Gesundheitsschutz. „Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium wirkt als Luftfahrtbehörde darauf hin, die Bevölkerung vor unzumutbarem Lärm zu schützen. Da ich selbst vor dem Ausbau am Flughafen Schönefeld gewohnt hatte, ist mir klar, wovon ich dabei spreche.“

Zur Frage, warum der Freistaat erst jetzt so eine Stelle geschaffen hat, sagte Fröhlich, sie habe gleich nach ihrem Amtsantritt in Sachsen 2020 diesen Punkt aus dem Koalitionsvertrag aufgegriffen. Durch die Corona-Pandemie habe es dann leider länger gedauert. Zum Beispiel in Berlin oder Frankfurt-Main seien Fluglärmschutzbeauftragte schon lange recht erfolgreich tätig.

Ausbau nicht um jeden Preis

Das Ministerium wolle die wirtschaftliche Entwicklung des Leipziger Flughafens – immerhin der viertgrößte Frachtairport Europas – weiter fördern. Schließlich gebe er direkt bereits 10.800 Menschen Arbeit, sei auch extrem wichtig für Messen und Kongresse oder die Automobilhersteller in Sachsen. „Den weiteren Ausbau unterstützen wir aber nicht um jeden Preis. Durch das rasante Wachstum sind auch die Bürger und Kommunen vor Ort viel stärker betroffen.“

Ihr Haus habe zum Beispiel bereits nächtliche Triebwerksprobeläufe verboten und sich – gemäß dem Koalitionsvertrag – in einer Stellungnahme zum aktuellen Planfeststellungsverfahren sehr kritisch mit der Flugroute der kurzen Südabkurvung auseinandergesetzt. Das Landesamt für Umwelt führe gerade sehr umfangreiche Messungen zu Lärmfolgen sowie der Kohlendioxid-Belastung bei etlichen Flugrouten durch, habe dafür zusätzliche Messstationen geschaffen. „Zum Jahresende erwarten wir dazu den Bericht, aber wir ruhen uns auch bis dahin nicht aus“, so die Staatssekretärin.

Planverfahren dauert noch Jahre

Neben einer Petition mit Tausenden Unterschriften habe die Landesdirektion bereits 6356 Einzel-Einwendungen zu den Ausbauplänen in Leipzig/Halle erhalten. Obwohl die Frist dafür seit wenigen Tagen abgelaufen ist, würden es am Ende wohl etwa 7000, weil noch Post dazukommt, die bei den jeweiligen Kommunen abgegeben wurde, erläuterte Fröhlich.

Ein Vertreter der Landesdirektion, die das Planfeststellungsverfahren leitet, sagte, bis zur endgültigen Entscheidung über die Ausbaupläne könnten Jahre vergehen. Zum Beispiel seien hier auch nationale und internationale Behörden zur Flugsicherung und zum Umweltschutz eingebunden. Allein die Prüfung aller Flugrouten dauere wahrscheinlich zwei bis drei Jahre.

Büro mit festen Sprechzeiten

Am Dresdner Flughafen seien ihm für das vergangene Jahr bisher erst sechs Beschwerden bekannt geworden, sagte Puchmüller. „Der Schwerpunkt meiner Arbeit wird also klar in der Region Leipzig liegen. Ich möchte möglichst dicht am Ort des Geschehens sehr schnell ein Büro mit festen Sprechzeiten für jedermann einrichten.“ In Schkeuditz und Rackwitz habe er dazu schon angefragt.

Inhaltlich könne er sich zu einzelnen Themen noch nicht äußern. Vielmehr wolle er zuerst Kontakt zu den Bürgerinitiativen und anderen Betroffenen vor Ort aufnehmen und sich zeitgleich fachlich einarbeiten. Klar sei aber schon mal, dass Rechtsverstöße beim Lärmschutz nicht hinnehmbar sind. „Ich muss vor zu hohen Erwartungen an die Rolle des Fluglärmschutzbeauftragten warnen, denn an den Entscheidungen sind meist viele verschiedene Stellen und Behörden beteiligt“, meinte Puchmüller. Er hoffe aber, „mit Fingerspitzengefühl und Hartnäckigkeit die richtigen Stellschrauben zu finden und an ihnen im Sinne der Bürger wirksam zu drehen“.

Von Jens Rometsch