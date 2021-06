Dresden

Verkehrsinfrastrukturprojekte, Forschungseinrichtungen, Bundeswehrstandort: Die sächsische Landesregierung informierte am Freitag per Videokonferenz Landräte und Kommunalpolitiker, welche Projekte im Rahmen des Strukturwandels in den Braunkohlerevieren Mitteldeutschland und Lausitz vom Bund künftig umgesetzt werden sollen. Von den insgesamt 40 Milliarden Euro für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, die bis 2038 zur Verfügung gestellt werden, gibt der Bund 26 Milliarden Euro selbst aus.

Großforschungsprojekte binden Milliarden

Enthalten sind nun auch einstige Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan. Das betrifft unter anderem die Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz. Aus dem Investitionsgesetz wird jetzt das Teilstück Leipzig-Geithain finanziert sowie die Planungskosten für den zweispurigen Ausbau Chemnitz-Geithain. Der Bau selbst soll aber über andere Bundesmittel finanziert werden, bei denen Sachsen einen Anteil mitträgt. Auch die Fertigstellung des letzten Teilstücks der A72 von Leipzig nach Chemnitz zwischen der A38 und Rötha rechnet dazu.

Die beiden zugesagten Großforschungsprojekte im mitteldeutschen Revier und in der Lausitz erfordern weitere zwei Milliarden Euro. Bis 2030 soll geprüft werden, ob die dort erzielten Forschungsergebnisse von überregionaler Bedeutung sind. Dann würde der Bund allerdings 90 Prozent der weiteren Finanzierung übernehmen.

Aus für Strecke Dresden-Görlitz?

In der Lausitz wird nun die Strecke Berlin-Cottbus-Görlitz zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Gleichzeitig will Sachsen aber auch noch einmal die Kosten für die Trasse Dresden-Görlitz neu kalkulieren lassen, die gegenwärtig mit knapp einer Milliarde Euro veranschlagt werden. Die Entscheidung über einen eventuellen Bau könnte dann bis zum Jahresende fallen. Hier steht die Landesregierung auch im Wort gegenüber den polnischen Nachbarn, die die Strecke bereits bis zur Grenze ausgebaut haben sowie gegenüber Unternehmen wie Alstom und Siemens.

Ein Braunkohlebagger fördert im Tagebau Nochten Braunkohle. Quelle: Monika Skolimowska

Weiterhin dazu zählt die Außenstelle der Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), die in Weißwasser angesiedelt wird und mit 190 Millionen Euro in Rechnung gestellt wird. Ein geplanter Bundeswehrstandort in der Oberlausitz schlägt mit über 200 Millionen Euro zu Buche. Weitere Kosten verursacht das geplante Technikum des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig. An der Pleiße soll auch ein Monitoring-Zentrum für Biodiversität aufgebaut werden.

Neue S-Bahn-Strecken – Agra-Tunnel auf der Kippe

Zu den Projekten, die umgesetzt werden sollen, zählen weiterhin die S-Bahnstrecken Leipzig-Pegau-Zeitz-Gera und Leipzig-Merseburg. Dagegen reicht das Geld wohl nicht mehr für den dringend notwendigen Ausbau der A4. Auch die Tieferlegung der B2 und der Agra-Tunnel in Markkleeberg sind vorerst auf Eis gelegt. Hier deutete Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) allerdings an, dass Gespräche zu einer möglichen Umsetzung noch liefen.

Er sprach zugleich von „einer riesigen Chance für die Entwicklung der beiden Reviere“. Gleichwohl seien mehr Projekte eingereicht worden als umgesetzt werden könnten. Es gehe deshalb um eine Gratwanderung zwischen Strukturentwicklung und Standortaufwertung.

Kritik von den Bürgermeistern

Kritik kam von den kommunalen Vertretern vor allem aus Ostsachsen, die zahlreiche ihrer Projekte nicht berücksichtigt sahen. Bautzens Bürgermeister Alexander Ahrens (SPD) zeigte sich „nachhaltig irritiert“. Die kommunale Ebene sei ungenügend einbezogen worden. Auch der Bürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch (Wählervereinigung), fürchtete, dass seine Region nun weiter abgehängt werden könnte.

Die gesamte Übersicht (PDF): Diese Projekte sind konkret geplant

Dort wo die Arbeitsplätze wegfielen, würde nicht genügend investiert. Dagegen erhielten Großstädte wie Leipzig und Dresden große Zuwendungen, lauteten die Argumente. Dem hielt Kretschmer entgegen, dass die Ansiedlung von Großforschungszentren den Bau von Straßen auslösen könne, aber nicht umgekehrt. Im Fall von Hoyerswerda versprach er, sich persönlich um die Aufwertung der Stadt zu kümmern, ohne ins Detail zu gehen.

Die sächsische Linke hatte bereits zuvor die ihrer Meinung nach intransparenten und nicht öffentlichen Verfahren der Begleitausschüsse gerügt.

Von Roland Herold