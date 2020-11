Sachsen kämpft mit Corona: Kliniken laufen voll – weitere Ausgangssperren

Leipzig

Die Corona-Lage in Sachsen spitzt sich weiter zu. Während in anderen Bundesländern die Infektionszahlen aktuell vielfach stagnieren oder zurückgehen, breitet sich das Virus im Freistaat fast ungehindert aus. Am vergangenen Wochenende wurden 4800 neue Infektionen registriert. Das überlastet nicht nur Gesundheitsämter, sondern stellt auch Krankenhäuser vor große Probleme. Betten auf Isolierstationen werden knapp, Todesfälle häufen sich – nicht nur in den ländlichen Regionen.

„Es wird inzwischen eng“, sagt Manuela Powollik vom Klinikum St. Georg in Leipzig. Am Montag waren in der Spezialklinik im Norden der Messestadt 38 der 44 verfügbaren Corona-Isolierbetten belegt. Zehn Patienten gehe es so schlecht, dass sie intensivmedizinisch betreut werden. Vier müssten invasiv beatmet werden, so Powollik. Im Leipziger Universitätsklinikum ist es ähnlich. Helena Reinhardt spricht von einer „sehr dynamischen Situation“. Es gebe permanent Neuzugänge und Abgänge auf den Corona-Stationen. Zum Zeitpunkt der Anfrage lagen 66 Covid-19-Patienten im Klinikum, 26 von ihnen auf Intensivstation.

115 verstorbene Patienten am Wochenende

Am Wochenende waren allein im Klinikum St. Georg vier Patienten in Folge ihrer Covid-19-Erkrankung verstorben. Landesweit stieg die Zahl der Todesfälle am Montag um 115 weitere Fälle. Zum Vergleich: Bei der schweren Grippe-Welle 2017/2018 waren in Sachsen insgesamt 176 Menschen der Influenza erlegen. Im Corona-Jahr 2020 sind es bis jetzt schon 961 sächsische Covid-19-Tote – trotz Lockdown und anderer Schutzmaßnahmen.

Wer glaubt, das Virus sei erträglich, irrt. Etwa jeder zehnte Infizierte muss nach ausgebrochener Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt werden. Mehr als 2000 Sachsen liegen derzeit zwischen Görlitz, Zwickau und Leipzig mit schweren Covid-19-Folgen auf Station, knapp 400 von ihnen im Bereich der personalaufwändigen Intensivmedizin.

Flächendeckende Ausgangssperren

Setzt sich die Entwicklung weiter so fort, stehen Sachsen schwere Wochen mit vielen Verlusten bevor. Und es droht der Kollaps des Gesundheitssystems. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung kämpft um die Trendwende inzwischen auch mit verschärften Regeln. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet, Versammlungen weiter begrenzt. Ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern müssen von den Landkreisen und kreisfreien Städten aber auch Ausgangssperren verhängt werden. In elf von dreizehn sächsischen Regionen ist dieser Grenzwert längst gefallen. Nur Stadt Leipzig ( Inzidenz 121) und Landkreis Leipzig (193) liegen noch darunter.

Die Verordnung tritt am Dienstag in Kraft – die Ausgangssperren müssen aber die Landräte noch in einer gesonderten Verfügung erlassen. Nachdem am Wochenende bereits die Landkreise Görlitz ( Inzidenz 385) und Bautzen (407) entsprechend vorgelegt hatten und Ausgangssperren verhängten, zogen am Montag die anderen schwer betroffenen Regionen im Freistaat nach. Auch dort ist es inzwischen nur noch mit triftigem Grund erlaubt, vor die eigene Haustür zu gehen. Zu solchen Ausnahmen gehören neben Notfällen, Arbeit, Schule und Lebensmitteleinkäufen auch Spaziergänge im festgelegten Radius (15 Kilometer) und das Ausführen von Haustieren.

Im am stärksten betroffenen Erzgebirge ( Inzidenz 439) kommt dazu beispielsweise auch eine generelle Maskenpflicht unter freiem Himmel und ein Alkoholverbot. Die am Dienstag in Kraft tretende Verordnung gilt vorerst bis 28. Dezember. An Lockerungen zu den Weihnachtstagen ist derzeit nicht zu denken.

