Leipzig

Riesen-Erleichterung bei Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen: Die Testpflicht für Patientinnen und Patienten wird wieder aufgehoben. Seit dem 1. April verlangte Sachsen vor jedem Behandlungstermin einen negativen Corona-Test. Christian Thieme (37), Sprecher der Landesgruppe Mitte des Verbandes Physikalische Therapie, erhielt die erlösende Nachricht per Mail aus dem Bürgerbüro der Sächsischen Staatskanzlei. Er ließ sie sich von einem CDU-Landtagsabgeordneten bestätigen, ehe er seine Berufskollegen und die anderen Berufsverbände in ganz Sachsen am Mittwoch per Live-Video, E-Mails und Rundschreiben informierte.

„Die Testpflicht wird wieder aufgehoben werden. Dafür wird es in Kürze eine Mini-Änderung der Corona-Schutzverordnung geben“, steht in der Information vom Dienstagabend. Weiter heißt es: „Das Thema Testpflicht für medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapie wurde im Corona-Ausschuss nochmals behandelt, da hier leider ein Redaktionsversehen vorliegt.“

Christian Thieme, Verbandssprecher Verband Physikalische Therapie (VPT) Landesgruppe Mitte. Der 37-Jährige ist Inhaber einer Physiotherapie-Praxis in Chemnitz. Quelle: privat

Die Pflicht zum Testen hatte für Katastrophenstimmung bei den rund 3000 sogenannten Heilmittelerbringern in Sachsen gesorgt. Drei Viertel aller Patientinnen und Patienten sagten daraufhin kurzfristig ihre Termine ab, weil sie sich überfordert sahen, den Test zu erbringen. Thieme, Inhaber einer Physiotherapie-Praxis in Chemnitz, war fest entschlossen, eine einstweilige Verfügung gegen die Corona-Regel zu erwirken, die es so nur in Sachsen gab. „Wir haben den Dienstag nach Ostern noch abgewartet. Am Mittwoch hätten wir den Rechtsweg beschritten“, sagte er gegenüber der LVZ – sichtlich erleichtert, dass dies nicht mehr nötig ist.

Eine Bestätigung aus dem sächsischen Sozialministerium inklusive des genauen Termins, wann die Änderung offiziell in Kraft tritt, liegt der LVZ bislang noch nicht vor.

Von Kerstin Decker