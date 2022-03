Leipzig

Trotz steigender Corona-Zahlen fallen in Sachsen vom 3. April an in fast allen Bereichen die Masken. Beim Einkaufen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dann nicht mehr vorgeschrieben. Zuvor hatte das Kabinett eine neue Corona-Verordnung beschlossen, die sogenannte Basismaßnahmen festlegt und bis Ende April gelten soll.

Auch wenn es keine Pflicht mehr ist, wird weiterhin „dringend empfohlen“, einen Mund-Nasenschutz in öffentlich zugänglichen Innenräumen zu tragen sowie den Mindestabstand einzuhalten. Wie halten Sie es damit? Setzen Sie sich beim Einkaufen künftig freiwillig eine Maske auf? Oder verzichten Sie darauf? Nehmen Sie hier an unserem Online-Voting teil:

In Sachsen gibt es derzeit laut Sozialministerin Petra Köpping (SPD) keine Überlastung bei der Bettenbelegung mit Covid-19-Erkrankten. Die Situation bleibe aber weiterhin angespannt, sagte Köpping. Aufgrund von Corona-Fällen gebe es zum Beispiel derzeit einen Personalausfall von 15 bis 20 Prozent in den Krankenhäusern.

Umfrage in Leipzig: Wie gehen Supermärkte und Händler mit dem Ende der Maskenpflicht um?

Auch an Schulen und Kitas besteht vom 3. April an keine Maskenpflicht mehr. Die Testpflicht für den Schulbesuch wird laut Kultusministerium noch bis zu den Osterferien weitergeführt. Danach sollen Testungen dann komplett entfallen, vorausgesetzt die Gesamtlage entwickelt sich weiter positiv.

Der Freistaat hatte angekündigt, nicht von der Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen, die Voraussetzung für die Beibehaltung weitreichender Schutzmaßnahmen wäre. Unternehmen haben aber gemäß ihres Hausrechts die Möglichkeit, das Maskentragen weiter vorzuschreiben.

