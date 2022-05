Sachsen und der Wolf: die LVZ-Recherchen in „Unsere Story“

Leipzig

Er wird gehasst und glorifiziert – der Wolf. Das Risiko, dass er uns Menschen etwas tut, geht gegen null. Anders ist es für Nutztiere: Er fügt der Landwirtschaft Schaden zu, auch in Sachsen. LVZ-Reporterin Denise Peikert hat sich mit der langjährigen Debatte beschäftig: Sollten wir den Wolf schützen oder jagen?

Mittlerweile steigt die Population des Wolfes in Deutschland und vor allem auch in Sachsen exponentiell. Denise Peikert hat mit Wildbauer und Jäger Kuno Pötzsch aus Nordsachsen, mit der Fachstelle Wolf und Wissenschaftlern gesprochen.

Wölfe in Sachsen als Thema bei „Unsre Story“

Von den Gesprächen erzählt sie in der neuen Podcast-Folge „LVZ Unsere Story“. Am meisten hat es sie überrascht wie hoch die Anzahl der Territorien in Deutschland sind, in denen der Wolf sich ansiedeln könnte – ist Deutschland doch sehr dicht von uns Menschen besiedelt.

Während die Debatte um den Wolf in der Politik fast schon eingeschlafen ist, gibt es immer wieder Risse auf dem Land. Wo geht die Debatte letztlich hin? Den Podcast finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts und Co. sowie auf dem YouTube-Kanal der Leipziger Volkszeitung.

Von Nicole Grziwa