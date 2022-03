Leipzig

Tausende Menschen aus den ukrainischen Kriegsgebieten sind bereits nach Sachsen geflüchtet. Mit jedem Tag der russischen Invasion kommen auch mehr und mehr Kinder und Jugendliche auf den Bahnhöfen in Leipzig, Dresden und Chemnitz an. Sie brauchen nicht nur Schutz, Verpflegung und ein Dach über den Kopf, sondern auch Bildung und Kontakt zu Gleichaltrigen. Seit Freitag können Familien aus der Ukraine ihren Nachwuchs nun unkompliziert über ein Online-Portal für einen Platz in Sachsens Schulen anmelden.

Unter der Webadresse „www.schulportal.sachsen.de/ukraine“ öffnet sich ein Formular, das auch auf Ukrainisch und Englisch gelesen werden kann. Für jedes Kind müssen in die vorgegebenen Felder Grundinformationen, aber auch bisherige Klassenstufe, Fremdsprachen, mögliche Beeinträchtigungen und Erklärungen zu Schutzimpfungen gegen Masern ausgefüllt werden. Dazu können Dokumente hochgeladen werden.

Zielsetzung: Schnelle Anmeldung – schnelles Verfahren

Falls diese nicht vorliegen, geht es auch ohne. „Wir wollten uns daran orientieren, wie die Familien der Geflüchteten ankommen – unter Umständen haben sie ja nicht viele Dokumente dabei. Deshalb geht es im Formular erstmal vor allem um die Basics“, erklärt Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB). Nach dem Ausfüllen gebe es sofort eine Empfangsbestätigung. Und dann beginne im Hintergrund die Elektronik mit der Organisation.

Entsprechend der Adressen, an der die ukrainischen Familien in Sachsen untergekommen sind, werden die Anträge automatisch regional verteilt. „Wir haben parallel dazu ein Meldeportal für alle sächsischen Schulen aufgebaut, in dem diese ihre freien Kapazitäten eintragen“, sagt Schulz. Das gelte sowohl für mögliche neue Klassen, die nun aus ukrainischen Kindern gebildet werden, als auch für offene Plätze in bereits vorhandenen. Dann wird abgeglichen und verteilt. „Die Eltern der Kinder erhalten zeitnah eine Antwort mit Angaben, wo der Unterricht und ab wann genau losgehen kann“, so der Behördensprecher. Er bittet aber auch um etwas Geduld – schließlich müssten die Klassen ja erst zusammengestellt werden.

Ganz neu ist das ganze Aufnahmeverfahren nicht. „Wir haben seit 2015 mit den Anmeldungen geflüchteter Kinder bereits einige Erfahrungen sammeln können. Das passierte bisher vor allem über die Beratung im Landesamt oder in den Schulen – persönlich, mit viel Papierkram“, erklärt Schulz. Die Registrierung für das mehrstufige System, in dem es für die Kinder bisher in der Regel erst in spezielle Klassen mit Fokus auf die neue Sprache ging, musste nun aber den aktuellen Herausforderungen angepasst werden.

350 Kinder pro Tag – Personal wird kurzfristig eingestellt

„Wir sind im Jahr 2022 und können nicht mehr nur sagen: Was damals gut war, das hilft auch jetzt“, sagt Schulz. Es gehe um Schnelligkeit und darum, keinen unnötigen Stau der Anmeldungen zu produzieren. Zumal aktuell auch noch überhaupt nicht absehbar sei, wie viele geflüchtete Familien noch kommen werden. Vor zwei Wochen seien bei der Registrierung in Sachsen täglich 100 Kinder angemeldet worden, zuletzt waren es schon 350 jeden Tag – allein 150 in Leipzig. Das bedeutet: Schon jetzt müssten theoretisch jeden Tag in der Messestadt sechs neue Klassen gebildet werden.

Digitalunterricht aus der Ukraine

Nicht alle der Kinder seien allerdings schon für den Schulbesuch angedacht. „Wir sehen auch, dass Kinder ankommen, die erstmal weiter von der Ukraine aus unterrichtet werden – digital, von ihren Lehrerinnen und Lehrern, die noch in Kiew oder Odessa geblieben sind und die nun per Videokonferenz ihren Klassen in der halben Welt unterrichten. Das nötigt enormen Respekt ab“, sagt der sächsische Schulexperte. In diesen Fällen werden die Behörden natürlich nicht auf die Einhaltung der Schulpflicht pochen.

Allerdings wisse niemand, wie lange der russische Krieg in der Ukraine noch andauere – vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht noch länger. „Wir werden deshalb sicher auch für diese Kinder mit Digitalunterricht irgendwann eine Lösung in den sächsischen Schulen finden müssen“, ist sich Schulz sicher.

Lehrer gesucht

Klar ist auch, dass es noch mehr Unterstützung in den Bildungseinrichtungen braucht – die bekanntlich auch vor Corona und vor dem Krieg oftmals schon mit dünner Personaldecke zu ringen hatten. Die Schulleitungen suchen deshalb händeringend unter anderem in der Zivilgesellschaft nach Menschen mit pädagogischen Erfahrungen, auch mit Fremdsprachenkenntnissen. Das Kultusministerium ermöglicht dazu nun kurzfristige Einstellungen von Lehrpersonal und Schulassistenz.

Von Matthias Puppe