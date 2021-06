Sachsenbrücke: Das sagen Leute vor Ort zu den Party-Eskalationen

Leipzig

Am Samstagnachmittag ist alles ruhig auf der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park. Passanten genießen die Sonne, ein paar Musiker veranstalten eine spontane Jam-Session und die Eisstände machen guten Umsatz. Nur stehengelassene Sekt- und Schnapsflaschen, Zigarettenstummel und massenhaft Kronkorken erinnern noch an die Geschehnisse der vergangenen Nacht: Wieder hatten sich hunderte Menschen zum Feiern auf der Brücke getroffen, am frühen Samstagmorgen wurde ein 22-Jähriger mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Wir haben Leipzigerinnen und Leipziger gefragt, was sie von den eskalierenden Partys auf den Sachsenbrücke und den geplanten Gegenmaßnahmen der Stadt halten.

„Es wäre schade, wenn niemand mehr hierher kommt“

Anna-Lucia Linss (20) Quelle: Christian Modla

Die Studentin Anna-Lucia Linss hat Verständnis für die Jugendlichen, nicht aber für das Ausmaß ihrer Partys: „Ich bin ja selber jung und möchte gern endlich wieder feiern“, sagt die 20-Jährige, „und ich kann jeden verstehen, dem es genauso geht. Aber was hier teilweise veranstaltet wird, ist einfach unter aller Sau.“ Die Studentin trifft sich oft selbst abends auf der Sachsenbrücke mit Freunden, bei den eskalierenden Partys war sie selbst jedoch nicht dabei. „Die Brücke ist ein schöner, zentraler Treffpunkt, und es wäre echt schade, wenn wegen so etwas irgendwann niemand mehr hierher kommt.“

Flaschen und Pizzareste auf dem Fensterbrett

Andreas H. (30) Quelle: Christian Modla

Andreas H. wohnt nur einige Straßen von der Brücke entfernt, und erlebt die Partys regelmäßig auf indirektem Weg: „Den Lärm von der Brücke bekomme ich eigentlich kaum mit“, sagt der 30-Jährige, „wenn die Leute aber Sonntag früh um sechs auf dem Heimweg bei mir an der Wohnung vorbeikommen, ist das natürlich nicht so schön. An manchen Tagen sind meine Fensterbretter voll mit leeren Flaschen und Pizzaresten, und beim Nachbarn war das ganze Autodach mit Flaschen vollgestellt.“ Statt eines Glasflaschenverbotes wünscht er sich mehr Gelegenheiten, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. „Statt dieser großen Container müsste es an jeder Sitzgelegenheit einen Mülleimer geben – dann würde sicher nicht so viel Müll liegen bleiben.“

„Abiparty-Charakter“

Daniela Jara Schenk (23) Quelle: Christian Modla

„Ich bin meistens unter der Woche hier“ sagt Daniela Jara Schenk, die am Brückengeländer lehnt und mit Hund Judas entspannt. „Es ist nicht zu voll, die Musiker spielen und jammen zusammen. Genau diese entspannte Atmosphäre macht Leipzig für mich aus.“ Am Wochenende ist die 23-Jährige nachts nicht auf der Sachsenbrücke unterwegs. „Dieses ganze High Life am Wochenende, das hat für mich ehrlich gesagt eher Abiparty-Charakter.“

Janis Heinz (22) Quelle: Christian Modla

„Vor ein paar Wochen war ich selbst mal abends hier“, erzählt die Studentin Janis Heinz. „Da haben mir diese Menschenansammlungen aber echt ein komisches Gefühl gegeben, deshalb bin ich recht früh gegangen.“ Auch die 22-Jährige stört der Müll, der nach den Partys auf der Brücke liegenbleibt. „Danach liegen hier so viel kaputte Flaschen und Scherben – da kann ich das Glasverbot schon nachvollziehen. Ich persönlich fände es trotzdem schade, weil ich hier selber gern mit einem Glas Wein sitze.“

Unterschiedliche Meinungen zum Glasverbot

Marian L. (26) Quelle: Christian Modla

„Mich stören vor allem die Glasscherben“, sagt Marian L., der die Brücke öfters mit dem Fahrrad überquert, „ich musste schon ein, zwei Mal meinen Fahrradreifen reparieren.“ Das geplante Glasflaschenverbot hält er trotzdem für keine gute Idee. „Ich denke einfach nicht, dass Verbote in diesem Fall viel bringen“, meint der Student. „Selbst wenn hier ein paar Polizisten sind, um das durchzusetzen – die können ja unmöglich tausend Leute festnehmen.“

Florian Rupert (29) Quelle: Christian Modla

Florian Rupert würde das Glasverbot kaum betreffen: Der Schleußiger hat immer Pappbecher für seine Getränke dabei. „Ich denke, das ist schon eine sinnvolle Regel“, meint er, „oder jeder soll sein eigenes Kristallglas mitbringen – ich wette, dann gehen nicht mehr so viele kaputt.“ Auch er mag die ruhigere Atmosphäre am Nachmittag lieber als die Partys am Abend. „Normalerweise plädiere ich ja für ’Leben und leben lassen’, aber dann sollen die Leute eben nichts kaputt machen.“

Von Robin Knies