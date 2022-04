Leipzig

Die Wissenschaft warnt seit Jahren vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels. Eine angemessene Reaktion bleibt aber vor allem aus Sicht von Umwelt-Aktivistinnen und -Aktivisten aus. Ein Zusammenschluss Leipziger Gruppen will nun mit einem quasi unübersehbaren Projekt auf das fortschreitende Problem der Erderwärmung aufmerksam machen.

So könnten die Warming Stripes auf der Sachsenbrücke aussehen. Quelle: Leipzig fürs Klima

Geplant ist, die so genannten „Warming Stripes“, ein Modell des Wissenschaftlers Ed Hawkins, dauerhaft auf die Sachsenbrücke zu malen. 70 mal 6 Meter groß soll der visuelle Denkanstoß werden. Das Model stellt anhand eines Farbspektrums – blau für kälter, rot für wärmer – die Entwicklung der Temperatur auf der Erde dar. An den Rändern aufgemalte Jahreszahlen verdeutlichen den rasanten Anstieg.

Einweihung am 30. April

Um die Kosten für das Kunstprojekt zu decken, haben die Organisatorinnen und Organisatoren eine Crowdfunding-Kampagne auf Start Next begonnen. Kosten fallen demnach unter anderem für die professionellen Straßenmarkierungsarbeiten, die Beschilderung und eine für den 30. April auf der Sachsenbrücke geplante Einweihungsfeier an.

Organisatorisch sei hingegen für das Projekt bereits alles in trockenen Tüchern. Auch die Genehmigung der Stadt liege vor. Mit den Arbeiten könnte schon nach Ostern begonnen werden. Über ein Jahr sind laut Steffen Peschel, einem der Mitglieder von „Leipzig fürs Klima“, bereits vergangen. Sollte die Fördersumme deutlich überschritten werden, plant Leipzig fürs Klima nach eigenen Angaben weitere „Warming Stripes“ in anderen Großstädten. Wo stehe noch nicht fest. „Wir wollen jetzt erstmal zeigen, dass es geht und vielleicht als Vorbild für andere dienen“, so Peschel.

Von Anton Zirk