Leipzig

Statt eines Glasverbots setzt die Stadtverwaltung bei der Lösung der Konflikte rings um die Sachsenbrücke auf die Vernunft der Feiernden, sagt Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) im Interview.

Herr Rosenthal, am Wochenende soll es wieder warm werden. Was macht Sie optimistisch, dass wir kein viertes Chaos-Wochenende an der Sachsenbrücke in Folge erleben werden?

Vernunft. Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es nicht ganz ungefährlich ist, sich nachts in einem unbeleuchteten Park aufzuhalten. Ich hoffe einfach, dass daraus der eine oder die andere Lehren zieht und den Ort, wenn es dunkel ist, meidet. Es ist nicht nur staatliche Aufgabe, Menschen zu schützen, die sich an Orten aufhalten, an welchen es zuletzt zu vermehrten Vorkommnissen kam.

Wie sieht über diesen Appell hinaus die Strategie fürs Wochenende aus?

Wir werden natürlich mit Polizei und Ordnungskräften der Stadt vor Ort sein. Durch diese Präsenz sind ja auch die Anzeigen der vergangenen Wochenenden zustande gekommen. Um Straftäter festzustellen, haben wir auch Zivilbeamte in den Parks.

Schon Ende vergangener Woche wurde über ein Glasverbot diskutiert, das wird bei Ihnen im Haus immer noch geprüft. Kommt das Verbot und wenn ja, wann?

Das Verbot geht nur, wenn die Nutzung der Glasflaschen unmittelbar mit Straftaten verbunden ist. Wir haben die Anzeigen, die es gab, analysiert und es gibt diesen Zusammenhang noch nicht in der Form, dass es für eine Verbotsverfügung reichen würde. Wir halten das Verbot aber weiter für ein geeignetes Mittel und bleiben da dran. Wir sind nur zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon überzeugt, dass es juristisch halten würde, sollte es von einem Verwaltungsgericht überprüft werden.

Die Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park ist Leipzigs Party-Hotspot. Aber nicht nur das: An den drei vergangenen Wochenenden registrierte die Polizei dort fast 70 Straftaten. Quelle: NEWS5 / Grube

Da müsste also öfter mal jemand eine Glasflasche über den Kopf gezogen bekommen, bevor man das machen kann?

Das ist jetzt Ihre Wortwahl. Aber es muss im Zusammenhang mit Glasflaschen schon eine erhebliche Zahl von Straftaten geben. Wir hatten für die Silvesternacht an drei Orten solche Verbote ausgesprochen. Es ist aber nicht so, dass ich mir diese Art von Straftaten an der Sachsenbrücke wünsche. Ich hoffe, es bleibt ruhig, dann braucht es das Verbot nicht.

Warum halten Sie das Verbot für ein geeignetes Mittel an der Sachsenbrücke, wenn es die Straftaten bislang gar nicht gibt?

Ich würde die Folgewirkungen gerne entgegen nehmen: weniger Müll im öffentlichen Raum. Und dass im Einzelfall Glasflaschen missbräuchlich verwendet werden könnten, das will ich natürlich schlichtweg unterbinden.

Welche anderen Ideen hat die Stadt für die Sachsenbrücke diskutiert?

Ein Alkoholverbot. Aber da ist es dasselbe: Uns sind bislang im Zusammenhang mit Alkohol keine Straftaten in einem Ausmaß bekannt, dass es für ein Verbot reichen würde. Was wir machen: Wir werden mit Unterstützung der Polizei Musiktechnik nach 22 Uhr beschlagnahmen. Das ist vereinbart, im Einzelfall auch schon passiert, und darauf sollte sich jeder einstellen. Außerdem prüfen wir gerade intensiv, ob man die Sachsenbrücke zusätzlich beleuchten kann. Das hat bloß eine Kehrseite: Wir wollen den Park eigentlich nicht in den Nachtstunden zu einem Feiertreffpunkt machen. Ich stelle mir im Gegenteil vor, dass in unserer Grünanlagensatzung zukünftig über Uhrzeiten geregelt wird, wann der Park verlassen werden muss. Das muss nicht für jede Grünanlage gelten – die, die nicht auffällig sind, können natürlich weiter rund um die Uhr genutzt werden. Aber gerade im Clara-Zetkin-Park muss man noch mal genauer über Regeln nachdenken, um einfach dem Lärmschutz der Bewohner gerecht zu werden.

Die neue Grünanlagensatzung soll im Herbst kommen, richtig?

Es gibt einen Entwurf, der war schon fertig. Wir haben ihn angesichts der aktuellen Situation noch mal reflektiert. Ich würde den Entwurf gerne nach der Sommerpause in der Verwaltung zur Diskussion stellen. Es gibt da aber einen sensiblen Punkt: Zur Zeit steht der öffentliche Raum jedem jederzeit zur Verfügung. Und dass wir das beschränken, das muss auch erstmal eine Mehrheit in der Stadt akzeptieren.

Die Polizei an der Leipziger Sachsenbrücke am vergangenen Wochenende. Quelle: NEWS5 / Grube

Das heißt aber für die Sachsenbrücke: Bis zum Herbst gibt es Ihren Appell an die Vernunft, die Polizei und das Ordnungsamt – und dann hoffen Sie, dass Sie damit über den Sommer kommen?

Wir beobachten die Situation ja jedes Wochenende. Die Ressourcen sind auch immer noch ausbaubar. Wir diskutieren mit dem Innenministerium, was ist da noch zusätzlich durch die Polizei leistbar ist. Die Beleuchtung ist in der Prüfung, wir werden noch einen Flyer rausbringen mit Verhaltensweisen für die Brücke, und am Wochenende stellen wir noch weitere Glascontainer auf.

Andere Städte versuchen es mit Sozialarbeitern, die schon am frühen Abend in konziliantem Ton sagen: Leute, es ist nett, dass ihr hier seid, aber bitte ein bisschen leiser. Wäre das etwas für Leipzig?

Machen wir, bislang schon mit dem Stadtordnungsdienst ab 20 Uhr. Es sind aber auch nach 22 Uhr oft noch viele minderjähriger Jugendliche im Park. Ab dem Wochenende werden deshalb Jugendsozialarbeiter die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes begleiten – auch um den Jugendschutz zu kontrollieren. Danach muss man auswerten, ob das ein probates Mittel ist.

Manche in der Stadt stört die Situation an der Sachsenbrücke sehr. Eine Mehrheit unserer Leserinnen und Leser etwa meint in einer Umfrage, die Stadt müsse mehr tun. Können Sie das verstehen, diese Ungeduld?

Selbstverständlich. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man sich fragt: Was passiert da eigentlich? Andererseits gibt es diese Phänomene nicht nur in Leipzig, sondern bundesweit in Großstädten. Das ist auch eine sozialwissenschaftliche Debatte. Wir müssen über eine alternative Freizeitkultur sprechen, nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Region. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation durch das Öffnen von Clubs und Kneipen jetzt ein Stück weit beruhigt. Aber auch dann wird die Diskussion nicht komplett vom Tisch sein. Wo kann man legal alternative Räume anbieten, auch für Jugendliche mit begrenztem Einkommen, die sich nicht im Barfußgässchen treffen wollen?

Ist so eine Debatte in Leipzig besonders schwer? In einer Stadt, die viel auf ihre Coolness hält und auf ihre Beliebtheit bei jungen Menschen?

Das ist in Leipzig nicht schwieriger als anderswo. Der Stadtrat hat ja den Beschluss gefasst, dass wir Freiräume zur Verfügung stellen werden. Ich glaube, so kann es funktionieren. Und es ist, denke ich, auch für die Leipzigerinnen und Leipziger akzeptabel, wenn sie wissen: Es läuft nicht aus dem Ruder.

Von langjährigen Akteuren der Sachsenbrücke gibt es die Idee, noch in diesem Sommer ein Brückenfest zu veranstalten, um den Ort wieder positiv zu bespielen. Ist das etwas, wo Sie sagen, das kann helfen?

Das hilft, auf alle Fälle. Wir sind auch selbst auf der Suche nach Verantwortlichen. Wir würden auch sehr schnell die Sondernutzung erteilen für einen geordneten Publikumsverkehr, mit Regeln zur Uhrzeit. Das Ordnungsamt ist da schon intensiv mit Akteuren im Gespräch.

Von Denise Peikert