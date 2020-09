Sachsenlotto testet Rubbellos-Automaten

Leipzig

Wer Rubbellose kaufen möchte, muss dafür aktuell nicht zwingend in ein Geschäft: Anbieter Sachsenlotto hat an insgesamt acht Standorten – unter anderem in Leipzig, Borna und Chemnitz – Automaten aufgestellt, an denen die Glücksspiel-Kärtchen erworben werden können. Wie der Konzern mitteilte, folge man mit dem einjährigen Markttest internationalen Vorbildern. Unterstützt wird Sachsenlotto beim Experiment vom Unternehmen Scientific Games, das laut einer Mitteilung allein im amerikanischen Raum 11.000 Automaten betreibt.

An den nun in Sachsen aufgestellten Exemplaren können Interessenten ausschließlich mit EC-Karte Rubbellose erwerben. Über das bargeldlose Zahlen solle auch die die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes gewährleistet werden. Demnach müssten alle Kunden, die kein Altersmerkmal auf ihrer Karte haben, zusätzlich mit dem Personalausweis ihre Volljährigkeit belegen. Zudem gebe es bei Automatenkäufen im Gegensatz zum Erwerb in Annahmestellen sowohl bei der Anzahl der Lose als auch beim Kaufbetrag eine Grenze. Pro Zahlvorgang dürfen demnach nur 30 Euro ausgegeben werden.

Hinweise von Kunden und Vertriebspartnern sollen aufgegriffen werden

Im Zuge der Testphase sollen nun zunächst Hinweise von Kunden und Vertriebspartnern aufgegriffen werden. Im Anschluss werde anhand einer Marktbewertung entschieden, ob aus dem Experiment ein großflächiger Einsatz der Automaten folgen kann.

An diesen Standorten wurden die Automaten aufgestellt: Globus-Wachau, im Löwencenter, im Paunsdorf-Center, im K Kiosk im Kaufland Borna, im Sachsenpark, im Globus-Handelshof im Neefepark Chemnitz und im K Kiosk bei Kaufland in der Sachsen-Allee in Chemnitz. Auch im Leipziger Lottohaus in der Oststraße steht ein Exemplar.

Von anzi