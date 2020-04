Sachsens Ärzte kritisieren Aus für telefonische Krankschreibung

Leipzig.

Seit dem 20. April 2020 können sich Patientinnen und Patienten mit einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege nicht mehr per Telefon von ihrem Hausarzt krank schreiben lassen, sondern müssen persönlich in die Arztpraxis gehen, um eine Krankschreibung zu erhalten. Dagegen laufen die Sächsische Landesärztekammer und der Sächsische Hausärzteverband Sturm. „Das Ende der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Telefon gefährdet unser medizinisches Personal und die Patienten“, betont Erik Bodendieck, Präsident er Sächsischen Landesärztekammer. Er wehrt sich damit gegen die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses ( G-BA), die telefonische Krankschreibung bei Patienten mit leichten Atemwegsbeschwerden nicht zu verlängern.

Bodendieck sieht das medizinische Personal gefährdet

Bodendieck begründet dies damit: „Man kann zunächst nicht unterscheiden, ob diese Patienten lediglich an einem harmlosen Infekt oder an Covid-19 erkrankt sind. Die Dunkelziffer der Erkrankten ist nicht bekannt. Kommen sie nun in die Praxis, gefährden sie das Personal. Deshalb brauchen die Ärzte weiterhin die Möglichkeit der telefonischen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei leichten Atemwegserkrankungen. So verringern wir das Risiko der Virusweitergabe an andere Patienten und Mitarbeiter aller Bereiche im Krankenhaus und Praxen.“

Bei Fieber und Husten bitte vorher anrufen

Knut Köhler, Pressesprecher der Landesärztekammer, appelliert an Patienten mit Fieber, Husten und Schnupfen, vorher beim Hausarzt anzurufen. „Dann kann der Arzt schon mal telefonisch klären, ob ein Verdacht auf Covid-19 besteht und den Patienten gleich in einen extra Raum bitten oder zu einer Zeit bestellen, wo nicht so viele andere Patienten mit in der Praxis sind“, sagt der gegenüber der LVZ. Wenn Infizierte ganz normal mit am Tresen bei der Anmeldung stehen, erhöhe sich die Ansteckungsgefahr enorm.

Auch der Hausärzteverband Sachsen übt scharfe Kritik an der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses Damit werde der G-BA zur derzeit größten Gefahr in der Bekämpfung des Coronavirus und bekämpfe die derzeit erzielten Erfolge, teilte der Verband am Montag in Chemnitz mit.

Ausnahmeregelung galt seit 20. März

Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, galt seit dem 20. März eine Ausnahmeregelung, wonach die Arbeitsunfähigkeit bei Versicherten mit Erkrankungen der oberen Atemwege ohne schwere Symptome auch telefonisch festgestellt werden konnte. Am Freitag hatte der G-BA dann entschieden, dass ab 20. April keine Krankschreibung mehr telefonisch ausgestellt werden darf. Er hatte es unter anderem damit begründet, dass Abstands- und Hygieneregeln vor allem in den Arztpraxen strikt beachtet werden.

Auch der Sächsische Hausärzteverband fordert den G-BA dringend auf, diesen Beschluss zurückzunehmen. „Der Schutzwall, den wir im ambulanten Bereich gebildet haben, um die Kliniken für die Behandlung der lebensbedrohlich erkrankten Patienten zu entlasten, bekommt massive Risse“, teilte der Vorsitzende des Verbandes, Steffen Heidenreich, mit.

Spahn gesprächsbereit

Nach massiver Kritik am Auslaufen der telefonischen Krankschreibungen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) Gespräche darüber angekündigt. Der Minister verwies am Montag zwar darauf, dass die Entscheidung von der Selbstverwaltung von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen getroffen wurde. Dennoch werde man im Lichte der Debatte das Gespräch mit der Selbstverwaltung suchen.

Mehrere Gesundheitspolitiker, Ärzteverbände, Gewerkschaften und Verbraucherschützer hatten das Ende der telefonischen Krankschreibung massiv kritisiert. Arbeitgeber hatten die Entscheidung, die Ausnahmeregelung auslaufen zu lassen, begrüßt. Der G-BA Vorsitzende Josef Hecken hatte den Schritt mit einer deutlichen Verlangsamung der Dynamik in der Corona-Krise begründet.

Von Anita Kecke