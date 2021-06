Leipzig

Bereits vor Monaten wurde er angekündigt, nun soll der europäische digitale Impfnachweis auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Ab Montag können Sächsinnen und Sachsen ihre Corona-Impfung in einer Apotheke digitalisieren lassen – zumindest, wenn diese an der Aktion teilnimmt. Für den Nachweis der Impfung muss dann nur noch das Smartphone mit einer passenden App vorgezeigt werden.

Hilfreich für den Sommerurlaub

Der Handy-Impfpass soll eine Ergänzung zum bekannten gelben Papierheft der WHO darstellen und den Nachweis der eigenen Impfung vereinfachen. Obwohl die Inzidenzen sinken und die Test- und Impfnachweispflicht bereits in mehreren sächsischen Kreisen ausgesetzt ist, könnte der Impfnachweis in diesem Sommer eine wichtige Rolle für Sächsinnen und Sachsen spielen: Bei Urlaubsreisen ins Ausland kann der Impfpass dabei helfen, eine Quarantäne oder zumindest einen kostspieligen PCR-Test zu umgehen, je nach Reiseziel.

„Patienten müssen den Impfpass oder die Impfbestätigung sowie den Personalausweis in die Apotheke mitbringen“, sagt Kathrin Quellmalz vom Sächsischen Apothekerverband. „Der Apotheker gibt die personenbezogenen Daten und Informationen über die Impfung in eine Maske ein und übermittelt die Daten an das Robert-Koch-Institut.“ Im Austausch bekomme der Patient dann einen QR-Code in digitaler oder Papierform. Dieser könne mithilfe einer der beiden dafür vorgesehenen Apps in das eigene Smartphone eingelesen werden: Aktuell sind das die bekannte Corona-Warn-App des RKI sowie die bisher noch nicht verfügbare App CovPass.

Online-Liste mit teilnehmenden Apotheken

Wie viele und welche Apotheken in Sachsen an der Aktion teilnehmen, liege dem Apothekerverband aktuell noch nicht vor. Auch der Zeitaufwand und die Notwendigkeit eines Termins könne von Apotheke zu Apotheke variieren. „Da die Nachfrage nach den Impfzertifikaten sehr hoch ist, bitten wir Patienten um Verständnis, nicht direkt am 14. Juni die Apotheke aufzusuchen und Menschenansammlungen zu vermeiden.“ Ab Montag wird es auf der Website www.mein-apothekenmanager.de eine Liste mit allen aktuell teilnehmenden Apotheken geben. Diese kann nach dem eigenen Wohnort gefiltert werden.

„Wir erwarten einen großen Kundenansturm“

„Wir sind am Montag auf jeden Fall dabei“, sagt Toralf Schenz, Inhaber der Rosen-Apotheke in Schleußig. Er ist bereits beim Portal angemeldet und erwartet am Montag einen „großen Kundenansturm“. Für die Erstellung des digitalen Impfnachweises wird die Apotheke einen eigenen Schalter einrichten und besetzen, der dem Kundenstrom gerecht werden soll. „Die Übertragung der Daten hat viel mit händischem Tippen zu tun und ist deshalb ziemlich aufwendig“, sagt Schenz. Neben persönlichen Angaben müssten schließlich auch detaillierte Daten zur Impfung über die Eingabemaske übermittelt werden. Schenz rechnet mit einem Zeitaufwand von etwa zehn Minuten pro Kunde, eine Terminbuchung ist nicht nötig. „Wir werden ja sehen, wie viele Kunden am Montag kommen, und können uns dementsprechend anpassen.“

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen die Apotheken Mitglieder im Deutschen Apothekerverband sein und bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. „Ich rechne damit, dass 90 Prozent der sächsischen Apotheken den Service anbieten werden“, sagt Schenz. „Wir wollen ja unseren Patienten helfen – und selbst haben wir auch etwas davon.“ Für die Kunden ist der Service kostenlos.

Von Robin Knies