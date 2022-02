Vor nächster MPK - Clubs fordern in offenem Brief an Kretschmer Öffnungsperspektive – Klepsch: „Bin optimistisch“

Die Live-Initiative Sachsen hat vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz in einem offenen Brief an Sachsens Landeschef endlich eine Öffnungsperspektive gefordert. Die Kulturministerin ist derweil optimistisch, dass die Forderungen der Branche dort gehört werden.