Das sagen Gewandhaus, Fitnessstudios & Co. zu den Corona-Lockerungsplänen

Leipzig/Dresden

Die Sachsen dürfen ab Freitag unter anderem wieder ins Kino – auch wenn es bis auf Weiteres kein Popcorn gibt. Auch Konzerthäuser, Restaurants und Fitnessstudios können ab 15. Mai wieder öffnen. Da die Anzahl festgestellter Neuinfektionen auf niedrigem Niveau konstant ist, lockert die Regierung Corona-Regeln eher als geplant – und wird zum Vorreiter. Nach einer Gerichtsentscheidung fällt auch die 800-Quadratmeter-Regel für größerer Geschäfte weg.

Wir haben bei Leipzigs großen Kulturhäusern, einem Fitnessstudio, den für die Freibäder zuständigen Wasserwerken und einer großen Elektromarktkette nachgefragt, was die Lockerungen nun konkret bedeuten – und was sie dazu sagen.

In der Bildergalerie: Die Stimmen zu Sachsens Lockerungsplänen

Zur Galerie Das sagen Leipziger Oper, Gewandhaus, IHK und ein Fitnessstudio-Betreiber zu den aktuellen Lockerungsplänen.

Nach der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sollen etwa auch Freibäder und Tanzschulen wieder öffnen. Ursprünglich war das für kommenden Montag vorgesehen. Eine Öffnung am Freitag hatte die Regierung zunächst nur Teilen der Gastronomie und Hotels in Aussicht gestellt. In Ausnahmefällen dürfen Angehörige in Alten- und Pflegeheime besucht werden. Voraussetzung für alle Lockerungen sind Hygiene-Konzepte. Kitas und Schulen öffnen aber erst ab Montag.

Von mape