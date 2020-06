Leipzig

Sachsens Freie Wähler wollen eine Jugendorganisation gründen. Die Gründungsversammlung ist für den 27. Juni ab 13 Uhr im Restaurant „Zills Tunnel“ in der Leipziger City geplant. Die neue Organisation will im gesamten Freistaat agieren und deshalb „Junge Freie Wähler in Sachsen“ heißen. „Wir möchten der allgemeinen Politikverdrossenheit entgegenwirken, indem wir ein starkes Mitmachsignal an junge Leute senden“, erklärte Denise Wendt, eine der Initiatoren. „Sie sollen die Chance bekommen, sich auf kommunaler und Landesebene mit einzubringen.“ Mit Rechts- oder Linksaußen habe man nichts am Hut.

Wurzenerin war schon Direktkandidatin

Die Wurzenerin (25) war im Sommer 2019 als Direktkandidatin zur Landtagswahl in Nordsachsen für die Freien Wähler angetreten und holte mehr als sechs Prozent der Stimmen. Im Oktober wurde sie Vize-Landeschefin in Sachsen, seit November 2019 arbeitet sie im Bundesvorstand. In Sachsen sind die Freien Wähler derzeit nicht in das Landesparlament gekommen und auch nicht im Leipziger Stadtrat vertreten.

Mitstreiter bis 35 Jahre gesucht

Denise Wendt und ihre Mitstreiterin Isabell Heise – eine 23-jährige Brandenburgerin, die in Leipzig Jura studiert – wollen junge Leute bis 35 ansprechen. Bislang gebe es acht aktive Mitglieder für die Jugendorganisation. Landesweite Ziele: eine verstärkte Förderung der Berufsausbildung, Befög für jeden Studenten, Ausbau der digitalen Infrastruktur, umweltbewusstes Leben. „Wer bei uns mitmachen möchte, kann am Sonnabend zur Veranstaltung kommen oder kann mich über die Sozialen Medien und die Freien Wähler kontaktieren“, so Denise Wendt.

Von Andreas Tappert