Sachsens Gastgewerbe schlägt Alarm: Drei von vier Betrieben stehen vor dem Aus

Land unter in der Gastronomie und Hotellerie: Drei von vier Betrieben in Sachsen bangen um ihre Existenz. Die Branche fühlt sich vergessen und fordert endlich eine Perspektive.

Ein eingeschneiter Freisitz vor einem Restaurant in Dresden. Viele Betriebe in Sachsen sind in Existenznot. Quelle: Robert Michael/dpa