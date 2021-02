Täglich fragen Patienten ihre Hausärzte, ob sie nicht gleich in der Praxis gegen Corona geimpft werden können. Die Mehrheit der 2700 Hausärzte in Sachsen sei dazu bereit, sagt der Sächsische Hausärzteverband. Zu ihnen gehört auch der Leipziger Hausarzt Dr. Lipp. Doch was sagt das sächsische Gesundheitsministerium?