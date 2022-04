Leipzig

Ein Skandal folgt auf den nächsten: Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) steht zunehmend in der Kritik. Die Forderung nach seiner Entlassung wird lauter. Darum dreht sich die neuste Podcast-Folge „LVZ Unsere Story“ – wie konnte es so weit kommen?

LVZ-Chefkorrespondent für Landespolitik Kai Kollenberg erklärt die Hintergründe. Er beleuchtet auch, warum Wöller in der Verantwortung steht, wenn etwas in der sächsischen Polizei schief läuft. Wie könnte ein Innenminister agieren, damit er nicht so unter Druck steht wie Wöller jetzt?

Skandale nicht verwunderlich – Reaktion schon

Kai Kollenberg ist nicht von den Skandalen überrascht, denn mit denen muss ein Innenminister zurechtkommen. Ihn überrascht es vielmehr, dass Wöller offensichtlich nicht aus seinen Fehlern lernt.

Die neue Folge können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt – auf Spotify, Apple Podcasts oder auf dem YouTube-Kanal der Leipziger Volkszeitung.

Von Nicole Grziwa