Dresden/Leipzig

Nach den Vorfällen am Connewitzer Kreuz in der Silvesternacht hat Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) angekündigt, am Freitag Polizisten in Leipzig zu besuchen. Das teilt das sächsische Staatsministerium des Inneren mit.

Demnach will der CDU-Politiker am Vormittag gemeinsam mit dem Landespolizeipräsidenten Horst Kretzschmar Beamte treffen, die in der Nacht zum Jahreswechsel am Einsatz in Connewitz beteiligt waren. Bereits am Neujahrstag verurteilte Wöller die Angriffe, bei denen unter anderem ein Polizist schwer verletzt wurde. Er kündigte an, die „schweren Straftaten mit aller Härte des Rechtsstaates“ zu verfolgen.

Von tsa