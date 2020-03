Sachsens Linke fordern Aufnahme von Flüchtlingen im Freistaat

Dresden

Angesichts des Flüchtlingsdramas an der griechischen Grenze fordern sächsische Linkenabgeordnete den Freistaat auf, sich an der Aufnahme von Geflüchteten zu beteiligen. „ Europa kann nicht tatenlos zusehen und sich schon gar nicht vom Diktator Erdoğan erpressen lassen. Wir erwarten, dass Sachsen vorangeht und sich auf Bundes- und Europaebene für die geordnete Aufnahme der Geflüchteten und das Abwenden einer humanitären Katastrophe einsetzt“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Landtagsabgeordneten Marika Tändler-Walenta (Mittelsachsen) und Juliane Nagel ( Leipzig).

Beide Linken-Politikerinnen fordern die Staatsregierung auf, den bereits im Sächsischen Landtag gestellten Antrag auf Aufnahme von mindestens 50 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen von den griechischen Inseln umzusetzen. „Die Zeit drängt: Ein gemeinsames Europa bedeutet, nicht nur Fördermittel zu kassieren, sondern auch Verantwortung zu übernehmen!“, so Tändler-Walenta und Nagel. Die Linke habe den Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei ohnehin immer abgelehnt. Diese Vereinbahrung sei mitschuldig am humanitären Drama auf den griechischen Inseln, hieß es am Dienstag.

Auch Grüne und SPD wollen Schutzsuchende aufnehmen

Neben den Linken machen sich unter anderem auch die Grünen für eine weitere Aufnahme von syrischen Geflüchteten stark. Parteivorsitzende Annalena Baerbock sprach sich gegenüber RND dazu aus, dass Deutschland zunächst 5000 besonders schutzbedürftige Menschen aus Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln aufnimmt. Dazu liege im Bundestag ein Antrag der Grünen vor, der schnell beschlossen werden könne, so Baerbock am Montag in Berlin. Sie erinnerte daran, dass Deutschland 2016 die Aufnahme von 27.000 Schutzsuchenden aus Italien und Griechenland zugesagt hatte. Es seien aber im Rahmen der EU-Vereinbarung nur gut 10.000 aufgenommen worden.

Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Ute Vogt, fordert eine Umverteilung Geflüchteter aus Griechenland auf die übrigen EU-Staaten. „Aktuell ist das Wichtigste, sehr schnell dafür Sorge zu tragen, dass UNHCR vor Ort die Versorgung der Geflüchteten übernimmt“, sagte Vogt am Dienstag in Berlin. Dem müssten insbesondere die Türkei, Bulgarien und Griechenland zustimmen.

„Die Geflüchteten müssen zügig registriert und ihr derzeitiger Status überprüft werden“, sagte Vogt weiter. Zudem müsse eine rasche Verteilung der registrierten Menschen aus Griechenland auf die EU-Staaten sichergestellt werden. „Dabei dürfen wir nicht die unbegleiteten Minderjährigen auf den griechischen Inseln aus den Augen verlieren, für die wir auch schnell eine Lösung finden müssen.“

Seitdem Erdogan am Samstag verkündet hatte, dass die Türkei die Grenzen zur EU geöffnet habe, haben sich Tausende Migranten auf den Weg zur griechischen Grenze gemacht, wo sie jetzt bei Kälte auf türkischer Seite ausharren. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Die Migrantenlager auf den Inseln in der Ost-Ägäis sind derweil hoffnungslos überfüllt und in desolatem Zustand.

Von Matthias Puppe