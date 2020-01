Sachsens Ministerpräsident äußert sich zu Ausschreitungen in Leipzig-Connewitz

Dresden

Am Donnerstag hat sich Sachsens Ministerpräsident zu den Vorfällen am Connewitzer Kreuz in der Silvesternacht geäußert. Bei dem Kurznachrichtendienst Twitter nannte er die Vorfälle abscheulich und schockierend.

Vor allem den Einsatzkräften der Polizei sprach er sein Mitgefühl aus. Er bezeichnete die Übergriffe als linken Terror und forderte, dass die Täter hart bestraft werden sollen. Auch sein Parteikollege und Sachsens Innenminister Roland Wöller äußerte sich am Neujahrstag ähnlich zu den Vorfällen und forderte, dass „schweren Straftaten mit aller Härte des Rechtsstaates“ verfolgt werden sollen.

Leipziger Politiker unterschiedlicher Parteien wollen nach den diesjährigen Vorfällen, dass massivere Maßnahmen ergriffen werden. So wünscht sich die Leipziger CDU böllerfreie Zonen in der Stadt. Katharina Krefft von den Grünen stellt sich eine zentrale Feier in Connewitz vor, um so Unruhen zu vermeiden. Aus dem linken Lager der SPD und der Partei Die Linke wurde auch Kritik an dem Vorgehen der Polizei laut, die konfrontativ eingegriffen habe, wobei auch Unbeteiligte verletzt wurden.

Von tsa