Sachsens Politiker sehen Merkels Infektionsschutzgesetz kritisch

Leipzig

Viele sächsische Entscheidungsträger sehen die geplante Kompetenzverlagerung im Corona-Management kritisch. Das von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) favorisierte neue Infektionsschutzgesetz müsse sehr genau abgewogen werden, heißt es unter Landräten und Oberbürgermeistern. Die angestrebten bundeseinheitlichen Corona-Regeln seien zwar zu begrüßen, aber die Feinsteuerung der Pandemie-Bekämpfung dürfe auf keinen Fall verloren gehen. Wie berichtet, sollen mit dem neuen Gesetz Kompetenzen der Länder an den Bund übergehen.

„Inzidenz gibt die Lage nur eingeschränkt wider“

„Ich sehe das Festhalten an der Inzidenz kritisch, wenn das der alleinige Maßstab für das Durchsetzen oder Ändern von Regelungen bleibt“, kommentierte am Montag Karsten Schütze (SPD), Oberbürgermeister von Markkleeberg, die Entwicklung. Denn die Inzidenz treffe nur bedingt Aussagen zum Infektionsgeschehen. „Im Landkreis Leipzig haben wir zum Beispiel nur räumlich begrenzte Infektionscluster“, erklärte Schütze. Diese seien Einrichtungen mit hohen Fallzahlen wie eine Klinik, eine Gemeinschaftsunterkunft oder eine Jugendstrafvollzugsanstalt. „Die werden bei der Inzidenz berücksichtigt, geben aber die Lage nur eingeschränkt wider. Mir wäre es lieber, man würde andere Parameter mit berücksichtigen. Zum Beispiel die Auslastung der Betten auf Intensivstationen.“

Ähnlich sieht dies Matthias Damm (CDU), Landrat des Kreises Mittelsachsen. Er halte das neue Gesetzesvorhaben für kritisch, „weil dann zentrale Festlegungen für die Landkreise eintreten – unabhängig davon, wie die konkrete Situation vor Ort ist“, erklärte er auf LVZ-Anfrage. „Ich halte die alleinige Sichtweise nur auf die Inzidenz für ein fehlerhaftes Vorgehen.“

„Berlin will zentral durchregieren“

Dies kritisiert auch Ralf Hänsel (parteilos), Landrat des Landkreises Meißen. „Zudem sehe ich in dem Gesetzentwurf in den geplanten Maßnahmen für Schulen und Kitas einen sehr weitgehenden Eingriff in den Föderalismus“, erklärte er am Montag. „Die flexible Einflussnahme auf regionale Besonderheiten würden Ländern, Landkreisen und kreisfreien Städten genommen und Modellprojekte wären gefährdet.“ Er schließe sich deshalb den Kritiken des Sächsischen Landkreistages und des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) an.

Verschärfungen drohen: Das würden die neuen Regeln für Sachsen bedeuten

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) formulierte es am Montag noch deutlicher. „Die Erklärung des Präsidenten des Deutschen Landkreistages, dass es sich hierbei um ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen handelt, hat meine volle Unterstützung“, erklärte er. „Gerade im Osten Deutschlands, wo der vormundschaftliche Staat DDR abgeschafft wurde und die Obrigkeitsgläubigkeit seither deutlich geringer ausgeprägt ist, nehmen wir sehr sensibel wahr, wenn Berlin zentral durchregieren will. Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung und persönliche Eigenverantwortung sind Grundpfeiler unserer freiheitlichen Demokratie, die erst recht auch in dieser Pandemie ihre Stärke beweisen sollten. Gerade in einem Flächenlandkreis wie Nordsachsen brauchen wir lokal differenziertes Handeln mit passgenauen Lösungen und keine Gleichmacherei durch einseitiges Fokussieren auf Inzidenzwerte.“

„Differenzierungen müssen Berücksichtigung finden“

Henry Graichen (CDU), Landrat des Landkreises Leipzig, erwartet, dass im neuen Gesetz „die notwendigen Differenzierungen innerhalb eines Landes hinreichend Berücksichtigung finden“. Denn einheitliche Regelung seien im Land sinnvoll, „da Pandemielagen und deren Auswirkungen nicht vor Grenzen halt machen“. Graichen: „Aber die aktuelle Lage zur Nähe einer Außengrenze ist anders zu beurteilen als im Landesinnern.“

Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) sieht in der fehlenden Kompetenz der Berliner Akteure ein Hauptproblem des geplanten Infektionsschutzgesetzes. „Die Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen schwindet zusehends“, konstatierte er. „Ob eine ,Zentralisierung’ jetzt noch etwas rettet, wage ich zu bezweifeln. Denn dann müssten die bundeseinheitlichen Maßnahmen nachvollziehbar und gut begründet sein. Fachliche Kompetenz sollte bei der Besetzung von Ministerämtern vielleicht nicht länger als entbehrlich betrachtet werden.“

„Die Menschen verstehen den Flickenteppich nicht mehr“

Landrat Rolf Keil (CDU) vom Vogtlandkreis betont, sein Kreis grenze an Thüringen und Bayern und habe seit Beginn der Pandemie schon immer seine Probleme mit unterschiedlichen Regelungen gehabt. „Deshalb begrüßen wir, dass es einheitliche Handlungsspielräume geben soll. Wichtiger ist aber, dass diese Regelungen sachlich begründet sind und dass die Menschen bei uns diese Regelungen nachvollziehen können.“

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sieht das geplante Gesetz positiv. „Es ist nötig, dass wir einen Rahmen setzen, der für alle gilt“, meint er. Dabei dürfe es nicht um eigene regionale Befindlichkeiten oder die Angst vor Entmachtung gehen, sondern um nachvollziehbare und verbindliche Regelungen für alle. „Die Menschen verstehen diesen Flickenteppich nicht mehr.“ Die Inzidenz dürfe aber nicht die einzige Kennziffer sein, aus der sich Maßnahmen ableiten. Dazu kommen müssten der R-Wert (Ansteckungsrate), aus dem sich eine Tendenz ableiten lasse, Sterberate, Impfquote und die Betten-Belegung mit Corona-Patienten auf Normalstation, weil sich aus dieser schätzen lasse, wie viele Leute demnächst auf der Intensivstation landen.

Von Andreas Tappert und Björn Meine