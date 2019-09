Sachsens Schüler erweitern in Leipzig ihre Horizonte

Leipzig

Jugendliche beschäftigen sich zunehmend mit gesellschaftlichen Problemen, nicht nur, weil diese direkt ihre Zukunft beeinflussen. Bei einer „Jungen Konferenz“ zu Politik und Engagement im Theater der Jungen Welt am Mittwoch stellten rund 100 Schüler aus ganz Sachsen Zukunftsfragen. Themen dort: „Wann verlieren wir die Greta Thunberg in uns, wenn wir erwachsen werden?“, „Nein sagen gehört in die Geschichtsbücher“, und „Wir sind Menschen, wenn wir menschlich sind“. Plastik aus den Ozeanen entfernen, den Klimawandel stoppen, „Nein“ sagen, einander helfen, Verständnis und Respekt schaffen sind nur ein Teil der Themen, mit denen sich die Schüler beschäftigen.

Zur Galerie Im Rahmen der Jungen Konferenz m Theater der Jungen Welt trugen die Teilnehmer ein Sofa als symbolische „Komfortzone“ einmal um den Lindenauer Markt.

Beim Theaterstück „Teenage Widerstand“ stellt sich ein junger Mann mit Akkordeon vor: Symbolisch heißt er Kevin, ist Wutbürger und entsprechend wütend. Über diese ganzen Ausländer, die doch eh alles Schänder seien, heißt es in seinem Vortrag. „Bringt sie… in ihre Länder zurück.“ Die schwerwiegende Pause lässt ein anderes Wort vermuten. Bei der Jungen Konferenz wollen die Teilnehmer ein klares Zeichen gegen derartige Aussagen setzen. Sie vertreten den Standpunkt: „Wenn ich nett zu dir bin, dann bist du auch mal nett zu jemand anderem.“

Jugend von heute engagiert sich mehr

Veronique Nivelle ist schon seit drei Jahren Theaterpädagogin am Theater der Jungen Welt. Sie war für die Planung der Jungen Konferenz verantwortlich. Einen konkreten thematischen Schwerpunkt kann sie nicht nennen. „Es geht eigentlich darum, dass wir ins Gespräch kommen, Begegnung schaffen. Wieder miteinander sprechen und widersprechen.“ Die Tendenz der heutigen Jugend sich mehr zu engagieren, sollte unterstützt und gefördert werden, so Nivelle.

Deshalb seien auch die Workshops im Rahmen der Jungen Konferenz so breit gefächert, dass sich jeder Teilnehmer für ein Thema begeistern und inspirieren lassen kann. So stehen neben Argumentationstraining, Feminismus und Body Positivity, auch Workshops zu Hate Speech und globalen Hilfspflichten auf dem Programm. Bei der Planung sei auch wichtig gewesen, dass die Workshop-Leiter noch relativ jung sind. „Wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass bei der Jungen Konferenz eben junge Menschen den Schülern diese Themen nahe bringen“, sagt Nivelle.

Highlight der Konferenz war, neben dem Theaterstück, der Umzug mit dem Titel „Tschööö Komfortzone“. Die Schüler hievten dabei ein Sofa aus dem Theatergebäude hinaus auf die Straße und liefen einmal um den Lindenauer Markt. Damit wollen sie symbolisch dazu aufrufen, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich mit gesellschaftlichen Problemen zu beschäftigen.

Von Elena Boshkovska