Neuer Umweltminister will mehr Lärmschutz am Leipziger Flughafen durchsetzen

Leipzig

Sachsens neuer Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) will die Fluglärmbelastung für die Anwohner am Airport Leipzig/Halle senken. „Schallschutzfenster, isolierte Türen und Lüfter haben mit Lebensqualität nicht mehr viel zu tun“, sagte er im LVZ-Interview. Vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, dass der Flugverkehr rund um die Uhr möglich sein müsse, habe der Lärmschutz für die Betroffenen „die allerletzte Rolle“ gespielt.

Ein entsprechender Passus findet sich auch im Vertrag der neuen Sachsenkoalition. Dort heiß es unter anderem: „Wir werden weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Fluglärmbelastung ergreifen.“

Lesen Sie auch: „Beim Thema Flughafen Leipzig/Halle waren wir Grüne sehr hartnäckig“ – Sachsens Umweltminister im Interview

Man müsse nun alle Möglichkeiten ausreizen, sagte der Umweltminister und nannte unter anderem die Spreizung von Start- und Landeentgelten und ein Verbot von nächtlichen Triebwerksläufen. Auch sei die Einsetzung eines Fluglärmschutzbeauftragten geplant. Gleichzeitig räumte er ein, dass ein generelles Nachtflugverbot nicht durchsetzbar sei. „Aber Lärmpausen wären schon eine gute Alternative, damit die Leute mal ein paar Stunden durchschlafen können“, so Günther.

Das steht im Koalitionsvertrag „Im Interesse der Menschen im Ballungsraum Leipzig und der Akzeptanz der weiteren ökonomischen Entwicklung des Flughafens werden wir uns für eine weitere Reduzierung der Fluglärmbelastungen einsetzen. Wir werden weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Fluglärmbelastung ergreifen. Instrumente dafür sind die Spreizung der Start- und Landeentgelte, der Ausschluss von nächtlichen Triebwerksprobeläufen im Freien und eine gleichmäßigere Verteilung der Starts und Landungen auf beide Bahnen. Wir unterstützen die Bemühungen um eine weitgehende Abschaffung der kurzen Südabkurvung des Flughafens Leipzig/Halle. Die Fluglärmkommission werden wir in enger Abstimmung mit den Kommunen neu aufstellen. Wir werden einen unabhängigen Fluglärmschutzbeauftragten als direkten Ansprechpartner für die Anwohnerschaft durch die Staatsregierung einsetzen.“ (Kapitel Umwelt- und Naturschutz, Abschnitt Lärm-, Licht- und Luftverschmutzung)

Flughafen : Weitere Gutachten geplant

Der Flughafen reagierte auf die Ankündigung verhalten. Sprecher Uwe Schuhart sagte, der Lärm- und Umweltschutz besitze sowohl für Planung als auch den Betrieb hohe Priorität. „Die Reduzierung der Schall- und CO2-Emissionen sind somit ein erklärtes Unternehmensziel, das ehrgeizig verfolgt wird.“ Der Airport habe bereits rund 140 Millionen Euro in Schallschutzmaßnahmen investiert, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gingen.

Lärmminderung sei darüber hinaus Thema der Kommission zum Schutz gegen Fluglärm und Luftschadstoffe, in der neben Flughafen und Anrainergemeinden auch Behörden, Ministerien und Fluggesellschaften vertreten sind. „Auch im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren zur geplanten Erweiterung am DHL-Drehkreuz werden lärmphysikalische Gutachten zur Boden- und Fluglärmsituation erstellt, die die möglichen Auswirkungen untersuchen“, kündigte Schuhart an.

DHL : Flotte entspricht Lärmstandard

Der Sprecher der Deutsche Post DHL Group, Mattias Persson, teilte mit, das Unternehmen wolle durch ein Bündel von Maßnahmen die Belastung der Anwohner möglichst gering halten. Dabei setze man unter anderem auf eine kontinuierliche Flottenerneuerung und damit auf den Einsatz leiserer Maschinen. So habe zuletzt DHL Express 14 neue Boeing 777 erworben und die in Leipzig ansässige Fluggesellschaft EAT (European Air Transport Leipzig GmbH) fünf moderne A330. Persson: „Alle Flugzeuge der Flotte am Standort Leipzig entsprechen dem Lärmstandard nach ICAO Kapitel 4.“

IG Nachtflugverbot: Erster Schritt in richtige Richtung

Die IG Nachtflugverbot begrüßte Günthers Ankündigungen. Sprecher Thomas Pohl sagte: „Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung.“ Man wisse, dass ohne die Grünen der „ungehemmte Ausbau weiter fortgesetzt“ worden wäre. Die Menschen rund ums Flughafengelände seien jahrelang mit Lärm terrorisiert worden. Schutzfenster nützten wenig, wenn der Lärm durch Hausmauern dringe. Auch existiere eine Spreizung der Start- und Landegebühren bereits. Allerdings erhalte die übergroße Mehrzahl der Maschinen einen Bonus.

Airport-Ausbau geht weiter

Geplant ist, den Airport in Schkeuditz weiter auszubauen. Dazu werden in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro investiert, unter anderem in die Erweiterung des europäischen Frachtdrehkreuzes von DHL. Um das erwartete Wachstum von derzeit 350.000 Sendungen, die im Schnitt nachts umgeschlagen werden, auf 800.000 im Jahr 2031 zu bewältigen, ist auch eine Erweiterung des Vorfeldes vorgesehen, damit mehr Flugzeuge geparkt werden können.

Von Roland Herold