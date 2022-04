Leipzig

Beim Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres“ stehen die fünf Finalisten für den Preis „Bestes Start-up“ fest. Jetzt kann im Internet abgestimmt werden. Wir stellen die Gründer vor.

Kompostierbare Tablettenverpackungen

Rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland benötigt dauerhaft mehrere Arzneimittel. In der Apotheke werden nach Rezept diese Arzneimittel in sogenannten Tablettenblistern verpackt. Diese bestehen aus PVC (Polyvinylchlorid) und Aluminiumversiegelung. Generell werden Tabletten und viele andere Medikamente so verpackt. Da nicht weiter trennbar, muss dieser Material-Verbund nach der Entsorgung als Hausmüll verbrannt werden.

Ein Frevel aus Sicht von Mona Syhre. „Es kann nicht sein, dass die Tabletten in PVC-Blistern ankommen, ausgepackt werden und in andere Blister, ebenfalls aus Kunststoff, einsortiert werden“, sagt die Leipziger Chemikerin. Und weil sie das störte, suchte sie nach einer Lösung.

Was wäre, wenn es eine ökologische Medikamentenverpackung gäbe, die mehrfach verwendet und später einfach kompostiert werden kann? Gesagt getan. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Jan Angermann und Anett Tanger entwickelte die heute 60-Jährige eine solche Verpackung. Sie kann man im Garten kompostieren oder über das Papierrecycling entsorgen.

Denn der Blister oder auch Tray besteht aus nachwachsenden Rohstoffen (Zellulose und Stärke), kann mit Tabletten entsprechend Medikamentierungsplan befüllt werden und wird mit einer Zellglasfolie verschlossen, die ebenfalls kompostierbar ist. Hergestellt wird der Ecoblister bei der Aleithe Haftetiketten GmbH in Wittenberg. Ein Verpackungsexperte von der HTWK in Leipzig führte die Gründer mit dem Unternehmen aus der Lutherstadt zusammen.

Die Gründer von Ecobilster: Jan Angermann, Anett Tanger, Mona Syhre (r.) Quelle: privat

2020 ist die Leipziger Firma Ecoblister gestartet. Der Umsatz betrug im Vorjahr rund 90.000 Euro. Wöchentlich, so Mona Syhre, freunden sich weitere Apotheken mit der Ecoblister-Idee an. Die drei Gründer – alle im Alter, wo andere ans Aufhören denken -, haben noch viel vor. Die zum Patent eingereichte Medikamentenverpackung soll weiter entwickelt werden. Auch sei man im Gespräch mit Pharmaunternehmen, damit irgendwann auch die Originalverpackungen im medizinischen Bereich nicht mehr im Hausmüll landen müssen. Sondern kompostiert werden können.

Über 60-Jährige mit viel Gefühl für Brot

Ihre Brote heißen Waltraud und Hilde. Den Brownie nennt sie Heinrich und das Marzipangebäck Werner. Sie könnte sich eigentlich zur Ruhe setzen. Doch Martina Faßbender ist lieber noch einmal durchgestartet. Mit einem Augenzwinkern nennt sie sich selbst eine Ü60-Jungunternehmerin.

Auslöser war, dass ihr der Arzt Glutenunverträglichkeit bescheinigt hat. Danach krempelte sie ihr Leben um – nicht nur die Ernährung, sondern auch gleich den Beruf. Sie stand fortan nicht mehr im Modegeschäft, sondern absolvierte eine Prüfung für glutenfreies Backen, bekam eine Sondergenehmigung als Quereinsteigerin, ließ sich gleich doppelt zertifizieren – als „Bio“ und als glutenfreie Bäckerei und Patisserie, anerkannt von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft.

Vor drei Jahren zog sie gemeinsam mit ihrem Mann von Frankfurt/Main nach Leipzig und legte mit dem Start-up Brotgefuehle – glutenfreie, vegane Bio-Backmanufaktur los. „Ich bediene keinen Nischenmarkt, sondern spreche eine Konsumentengruppe von rund 30 Prozent der Gesamtbevölkerung an.“ So groß sei der Kreis der Allergiegeplagten. Der Umsatz in dem Marktsegment liege bei weltweit über 5,5 Milliarden Euro.

Gründete die Firma Brotgefuehle: Martina Faßbender. Quelle: Andre Kempner

Ihren Erfolg erklärt die Unternehmerin mit dem Gefühl für gutes Brot. Auch glutenfreie vegane Produkte können vollwertig sein, intensiv und frisch schmecken, sagt sie.

Für Fans ihrer Brote, die nicht nach Leipzig kommen können, hat sie die Backmischungen „Fraeulein“ für den heimischen Ofen kreiert. Der Kundenkreis wachse von Woche zu Woche. Schön wäre es, wenn die Geschäftsidee auch in anderen Großstädte Fuß fassen könnte, sagt die Jungunternehmerin. Mit einem Investor im Rücken würde sie diesen Schritt gehen. Aber auch Lizenznehmer seien willkommen.

Wendige Ameise mit Batterieantrieb

Die Ari Motors GmbH ist Anbieter des aktuell kleinsten Elektrotransporters mit Straßenzulassung in Deutschland. Die Fahrzeuge kommen von einem chinesischen Hersteller und werden in Deutschland bedarfsgerecht ausgestattet. Wir finden für jeden Zweck die richtige Lösung, lautet das Motto des Start-ups mit Sitz in Borna (Landkreis Leipzig). Drei Beispiele bestätigen das: So hat Ari Motors für ein Friedhofsunternehmen ein Fahrzeug mit Wassertank ausgestattet. Die Gärtner fahren damit auf den engen Wege des Friedhofs und bewässern die Gräber. Mehrere Fahrzeuge mit Kipperaufbau sind für die Gemeinde Zingst an der Ostsee unterwegs. Unter anderem auf den schmalen Wegen auf dem Deich, um die Abfallbehälter zu leeren. Und in Köln ist ein Ari Kühlfahrzeug für die Tafel im Einsatz, um Essen zu den Ausgabestellen zu bringen. Auf dem Dach des Fahrzeugs haben die Leipziger Gründer Solarpanelen angebracht. Damit ist zusätzlicher Strom zum Kühlen da.

Seit 2019 ist die Firma am Start und gewinnt von Jahr zu Jahr mehr Kunden. „Kleinunternehmer, Handwerker, Städte und Gemeinden, aber auch Großbetriebe haben Bedarf an kleinen, leichten und vor allem günstigen, elektrisch betriebenen Fahrzeugen für den Kurzstreckenbetrieb“, sagt Thomas Kuwatsch, der gemeinsam mit Pavel Pilous und Daniel Jacob die Firma gegründet hat.

Thomas Kuwatsch und Daniel Jacob (r.) vor dem Ari-Fahrzeugpark. Quelle: Ralph Kunz

Ari kommt aus dem Japanischen und heißt Ameise. „Ameisen können das bis zu Zehnfache des eigenen Gewichts befördern. Genauso leistungsstark, wendig und vielseitig sind unsere Fahrzeuge“, so der gebürtige Rostocker Kuwatsch. Mit einem Grundpreis von 15.100 Euro für ein Fahrzeug mit Pritsche oder Kofferaufbau liege man weit unter vergleichbaren Fahrzeugen in Europa. „Mehr brauchen viele Nutzer auch gar nicht“, erklärt Kuwatsch die wachsende Nachfrage nach den Ari-Fahrzeugen, die bis 80 Stundenkilometer schnell sein können.

26 Mitarbeiter hat die Firma bereits. Bestellt und konfiguriert werden kann das Fahrzeug online. Nach drei Minuten liege ein Angebot (auf Wunsch mit Finanzierung) vor. „Das macht uns so schnell keiner nach“, so Kuwatsch. Zudem ist die Firma dabei, bundesweit Vertrieb und Service mit festen Mitarbeitern aufzubauen. Auch im Ausland sei man schon auf die Fahrzeuge aufmerksam geworden. Die weiteste Lieferung ging nach Portugal. Ein deutscher Auswanderer kaufte einen Ari, um damit seinen Olivenhain zu bewirtschaften.

Elektromotoren aus dem 3D-Drucker

Aus dem 3D-Drucker kommt heute schon alles, was man sich vorstellen kann und was man für bislang unmöglich gehalten hat, wie essbare Fleischbällchen, ganze Boote, Häuser oder Haut zur Heilung von Wunden. Warum nicht auch Elektromotoren? Das von Jakob Jung und Axel Helm gegründete Start-up Additive Drives aus Dresden hat die Idee mit Erfolg umgesetzt.

Die Herstellung von Elektromotoren auf konventionellem Wege sei äußerst langwierig und aufwändig, erklärt Jakob Jung. Mehrere Monate seien nötig, da unter anderem komplexe Werkzeuge für anspruchsvolle Biege- und Schweißprozesse benötigt werden. Deshalb widmete sich das Gründerteam, dem seit Kurzem auch Philipp Arnold und Lasse Berling gehören, der Herstellung insbesondere von Kupferwicklungen im additiven Verfahren, also im 3D-Druck. Das 3D-Druckverfahren spare nicht nur Zeit bei der Herstellung. Auch die Kosten für Werkzeuge entfallen, sagt Jung. Selbst die Fertigung von Motoren in größerer Stückzahl sei wirtschaftlicher als herkömmliche Verfahren. Die Gründer kommen aus des Automobilbau. Die Fertigung soll bald nach Dresden umziehen. Noch ist sie im Umfeld der Technischen Universität Freiberg angesiedelt. Und das nicht von ungefähr, denn die Technologie wird über ein Exist-Stipendium an der TU Freiberg weiterentwickelt. Zudem arbeitet das Unternehmen eng mit TU-Studenten zusammen, von denen einige einen fest Job bei dem Start-up gefunden haben.22 Mitarbeiter hat Additives Drives bereits. Zu den Kunden gehören namhafte Firmen aus der Autoindustrie.

Kupferwicklungen aus dem 3D-Drucker für einen Elektromotor. Quelle: additive Drives

„Bereits im ersten Geschäftsjahr konnten wir einen Umsatz von 1.7 Millionen Euro erwirtschaften“, teilt das Unternehmen mit. In diesem Jahr soll die erste Serienfertigung beginnen. Diese in Sachsen für deutsche und internationale Kunden zu etablieren, sei das Ziel. „So leisten wir unseren Beitrag zu neuen, innovativen Antrieben der Zukunft und einer nachhaltigen Mobilitätswende –egal ob im Fahrzeug, E-Bike oder Flugzeug.“

Handgefertigte Spiele aus Birkenholz

Ob Space Box, Fort Knox oder Quest Pyramide – ihre handgefertigten Spiele haben mittlerweile eine große Fangemeinde. Zu Beginn der Corona-Krise gründeten Ilya Konotopchenko und Egor Volvitch das Leipziger Start-up Escapewelt und starteten durch. Nach Angaben der Gründer ist man heute der weltweit größte Produzent von Quest-Spielen. Als Quest bezeichnet man Aufgaben, die ein Spieler lösen muss. Am Ende einer Quest winkt oft eine Belohnung.

Escapewelt hat sechs Modelle von Quest-Spielen bereits auf dem Markt. 150.000 Spielzeuge habe man im vergangenen Jahr verkauft. Den Umsatz beziffert das Unternehmen mit 3,67 Millionen Euro im Vorjahr. „Alle unsere Produkte sind in Europa, den USA, Kanada und China patentiert“, teilt Firmenchef Konotopchenko mit. Man exportiere in 30 Länder.

Die Gründer von Escapewelt: Ilya Konotopchenko und Egor Volvitch (r.). Quelle: privat

Wert lege man auf gute Qualität. „Unser Produkt ist komplett aus Bio-Material und enthält kein Plastik, kein Eisen. Alle Farben sind auf Wasserbasis und wir benutzen nur echtes Birkenholz“, heißt es. Produziert werden die selbst entwickelten Spiele ausschließlich in Deutschland. Auch Vertrieb und Marketing liege in den eigenen Händen. Neun Mitarbeiter hat die Firma.

Er sei stolz, auf das, was er in Deutschland nach seiner Übersiedlung aus Russland erreicht habe, sagt Ilya Konotopchenko. Mehrere Firmen habe er aufgebaut. Mitgründer Egor Volvitch leitet unter anderem einen Betrieb, der sich auf den Handel mit Landmaschinen und landwirtschaftlicher Ausrüstung spezialisiert hat.

Ziel sei es, eine Milliarde Menschen für ihre Spiele zu begeistern. „Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden, sondern sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen“, so Gründer Konotopchenko.

So läuft das Voting Erneut entscheidet das Online-Voting über Sachsens besten Gründer. Am 13. Mai wird beim Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres 2022“ auch das beste Start-up gekürt. Nach dem weitgehenden Wegfall der Corona-Beschränkungen findet die Preisverleihung wieder in größerem Rahmen mit rund 250 Gästen statt. Nach der großen Resonanz bei den Online-Abstimmungen soll die Community aber auch diesmal mitentscheiden. Die fünf von der Jury für das Finale nominierten Gründer stellen sich im Internet in kurzen Videoclips vor und treten später bei der Preisverleihung in einem Live-Pitch gegeneinander an. Die Gäste der Gala stimmen unmittelbar danach ab. Die Ergebnisse beider Abstimmungen gehen hälftig in die Wertung ein und bestimmen so das Endergebnis, das bei der Preisverleihung verkündet wird. Bei Gleichstand entscheidet die Gesamtanzahl der Stimmen. Die Auszählung erfolgt direkt im Anschluss. Beim Onlinevoting kann nach Angabe und Bestätigung der Mailadresse bis zum Sonntag, 8. Mai, 24 Uhr, genau eine Stimme abgeben. Das Ergebnis der online Abstimmung wird vor der Preisverleihung nicht veröffentlicht. Der Sieger erhält ein Media-Budget im Wert von 60 000 Euro, das dem jungen Unternehmen beim Start zu mehr Öffentlichkeit verhelfen soll. Zur Abstimmung: www.unternehmerpreis.de „Sachsens Unternehmer des Jahres“ ist eine Initiative von Sächsischer Zeitung, Leipziger Volkszeitung, Freier Presse und MDR Sachsen sowie von Volkswagen Sachsen, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG, LBBW und Gesundheitskasse AOK Plus.

Von Andreas Dunte