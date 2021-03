Sachsens Wirtschaft hadert mit dem Corona-Öffnungsplan

Leipzig

Sachsen will die Corona-Regeln lockern. Am 8. März soll eine neue Verordnung in Kraft treten. In der Wirtschaft und bei der Gewerkschaft kommt der Entwurf der Corona-Schutzverordnung allerdings nicht gut an.

„Sachsen tastet sich übervorsichtig an Öffnungsperspektiven heran, verheddert sich dabei aber in einem diffusen Regelwerk aus Inzidenzwerten und Testvorgaben“, sagte Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Leipzig. Das führe endgültig zu einer Überforderung aller Betroffenen. „Viele Händler, Gastronomen und Dienstleister wissen weiterhin nicht, wann sie ihren Geschäften wieder nachgehen können. Hier haben wir uns verlässlichere Schritte hin zu echten Lockerungen gewünscht. Insbesondere haben wir gefordert, dass wenigstens der Einzelhandel zum 15. März komplett öffnen kann.“

„Entscheidungen nicht länger an Inzidenzwerten festmachen!“

Kirpal warnt davor, dass es fatal wäre, wenn die Ausweitung des Testgeschehens zu möglicherweise steigenden Fallzahlen führt und dadurch auf lange Sicht keine echten Öffnungsschritte eingeleitet werden.“ Fallzahlen und Inzidenzwerte dürften nicht länger das alleinige Kriterium für politische Entscheidungen sein. Wichtig sei zudem, dass bei der jetzt geplanten Pflicht für Arbeitgeber, ihren Beschäftigten kostenfreie Tests zu ermöglichen, die entstehenden Kosten vom Staat übernommen werden.

Diese Forderung hat auch Roland Ermer, Präsident des Sächsischen Handwerkstages. Die Landespolitik solle sich dafür stark machen, „dass die für alle Bürger versprochenen Corona-Schnelltests, für die der Bund die Kosten übernehmen will, schnellstmöglich flächendeckend verfügbar sind“. Darüber hinaus müsse das Hauptaugenmerk darauf gelegt werden, die Impfgeschwindigkeit im Freistaat durch eine bessere materielle und personelle Infrastruktur „rasant zu erhöhen“.

Sachsens Handwerk will endlich wieder Normalität zurück

Dass Bund und Länder sich auf ein Stufenplan-Modell zur Lockerung von Corona-Beschränkungen verständigt haben, sei ein überfälliger Schritt, so Ermer weiter. Im Interesse der Kunden und Beschäftigten habe man großes Interesse daran, ein Stück Normalität im Alltag zurückzugewinnen. „Sukzessive sollte dieser Weg weiteren, bislang von Zwangsschließungen betroffenen Gewerken, darunter Kosmetikern, geebnet werden. Ohne, dass der Freistaat jedoch die Testvoraussetzungen schaffe, ginge das nicht.

Dietrich Enk, Präsident des Sächsischen Unternehmerverbands, ist sauer auf die Politik und ihre „dilettantischen Beschlüsse“, wie er sagt. Es sei nicht mehr auszuhalten, mit welchem fachlichen Unwissen Betrieben Vorschriften gemacht werden. „Von der Politik verlange wir vor allem eines: Kümmert euch darum, dass endlich in ausreichendem Maße geimpft wird, damit wir schnell auf den Weg der Normalität zurückkommen!“, sagte Enk der LVZ.

„Verordnung ist Zumutung für jeden Betroffenen“

Kritik kommt auch von Claus Gröhn, Präsident der Leipziger Handwerkskammer. „Ich empfinde die Corona-Schutz-Verordnung als Zumutung für jeden, der davon betroffen ist“, sagte er. „Ich meine damit nicht den Inhalt, sondern die Form. 27 Seiten Papier und ein hoher Umsetzungsdruck von zwei Tagen nach Veröffentlichung führen zu Verunsicherung und Frust.“

Eine andere Sorge treibt den Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Sachsen, Markus Schlimbach, um. Er blicke mit Sorge auf übereilte Öffnungen. Diese könnten zu einer weiteren Ausbreitung der Pandemie führen. Was die Teststrategie angehe, lege der DGB „größten Wert darauf, dass auch die Arbeitgeber ihrer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern nachkommen“. Sie sollten deshalb auch die Kosten für Tests in den Betrieben übernehmen. „Da es sich dabei weitgehend um Selbsttests handeln wird“, so Schlimbach, „stellt sich allerdings die Frage, wie zuverlässig die Ergebnisse an die Gesundheitsämter gelangen?“ Aus seiner Sicht ist es deshalb grundlegend besser, „wenn es ausreichend kostengünstige Testkapazitäten öffentlicher Art gibt“.

