Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hatte am Sonnabend zum Tag der offenen Tür in ihren Neubau geladen. Besucherinnen und Besucher konnten das knapp 165 Millionen teure Ensemble in der Gerberstraße in organisierten Rundgängen erkunden. So kam der neue SAB-Sitz bei ihnen an.