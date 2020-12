Sächsische Direktvermarkter dürfen weiterhin öffnen

Leipzig

Niemand muss auf eine Weihnachtsgans oder den Silvesterkarpfen aus heimischer Produktion verzichten. Der erneute Lockdown mit einhergehenden Schließungen vieler Läden und Teilen von großen Einkaufszentren habe zahlreiche Verbraucher kurz vor den Festtagen verunsichert, teilte Andreas Stummer, Geschäftsführer vom Sächsischen Landesfischereiverband, gegenüber der LVZ mit. „Zumindest haben uns und auch den Sächsischen Landesbauernverband seitdem zahlreiche Anfragen zur Direktvermarktung regionaler Produkte erreicht“, erklärte er.

Deshalb möchten beide Verbände noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass Hofläden, Direktvermarkter oder mobile Verkaufsstände (mit Lebensmitteln direkt vom Erzeuger) zur Grundversorgung des täglichen Bedarfs gehören und weiterhin geöffnet bleiben.

Anzeige

Wochenmärkte in Leipzig bis 23. Dezember

Das gilt nach Angaben aus dem Rathaus auch für den Leipziger Wochenmarkt in der City. Bis zum Saisonende am 23. Dezember 2020 öffnen die Stände auf dem Marktplatz noch mal am Freitag und Dienstag von 9 bis 17 Uhr. Stadtweit letzter Markttag ist der Mittwoch. Nach gut zweiwöchiger Pause startet der Verkauf unter freiem Himmel dann im neuen Jahr erst wieder am 8. Januar.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Beispiel Käse, Milch, Honig, Likör, Fisch, Fleisch, Wurst­waren, Geflügel, Eier, Wild, Obst, Gemüse, Kartoffeln aus regionaler Herstellung lassen sich aber weiter in etlichen Supermärkten sowie direkt bei den Erzeugern oder Hofläden erwerben – sofern sie im Umkreis von 15 Kilometern zum Wohnort liegen, erläuterte Stummer. „Die Kundenbeschränkungen pro Quadratmeter in den Geschäften gelten natürlich gemäß der sächsischer Corona-Schutz-Verordnung vom 11. Dezember. Die zulässige Höchstzahl an Kunden, die gleichzeitig anwesend sein darf, ist dabei im Eingangsbereich bekannt zu geben. Ebenso beachtet werden muss das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Abstandsregelung.“

Aktuelle Öffnungszeiten im Internet

Ein leider bisher nur kleiner Teil der Direktvermarkter sei auf dem Verbraucherportal Regionales.sachsen.de verzeichnet. „Die aktuellen Öffnungszeiten aller Höfe finden sich aber auch ganz leicht auf deren eigenen Seiten im Internet.“

Von Jens Rometsch